美民調機構發布報告 台灣人對美中好感度將近二比一

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https://udn.com/news/story/6809/4559755

美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）12日發布一分對台灣民眾進行民調的結果，研究發現，台灣民眾對美國與對中國大陸的好感度，為68％對35％，將近二比一；民眾尤其希望美台強化雙邊的政治互動關係。

其餘主要命題還包括，52%的民眾支持與中國大陸發展更緊密的經濟關係，但僅36％民眾樂見深化政治關係，另有60％反對更緊密的兩岸政治關係。

問到台灣民眾是否支持與美國深化雙邊關係，都有近8成支持。

皮尤研究中心表示，這項研究是在去年10月進行，當時總統蔡英文尚未連任，也還沒發生影響世界的新冠肺炎大流行，是以當時在參議院無異議通過，旨在強化美國支持台灣鞏固邦交的「台北法案」為研究出發點。

根據調查結果68%的民眾認為與美國交往對台灣有利，希望深化雙邊的政治與經濟關係；調查也顯示，即便是不討厭中國大陸的民眾，也多傾向於兩岸的經濟關係，是否強化政治關係，民眾意見傾向保留。

以國族認同和政黨認同來分析發現，「單一認同為我是台灣人」的族群，對美國好感度為75％；民進黨支持者中有82％表現出對美國的正面態度，國民黨支持者也有57％的民眾對美國有好感；無政黨認同者則為62％。

在中國大陸方面，自認「我是台灣人也是中國人」的民眾中，有57％展現對大陸的好感，66％的國民黨支持者、36％的無政黨傾向者，給予中國大陸正面分數。

若以年齡為分析，18歲到29歲和30歲到49歲的民眾支持與美國發展經濟合作關係，比率分別為89％和90％，50歲以上則是79％；若問到與中國大陸發展經濟合作關係，則30歲到49歲和50歲以上的民眾各有56％和55％支持，18歲到29歲的族群僅39％正面回應。

皮尤中心也援引2019年印太六國家地區民調結果指出，對中國大陸保持戒心最嚴重的是日本（85％）和南韓（63%），台灣只排第三（61%）；對美國最為友善的國家，以菲律賓（80％）、南韓（77％）為首，台灣和日本並列第三（68％）。

總體來說，18歲到29歲的六國民眾，均對美國較有好感，包括台灣，其中同年齡段的澳洲受訪者對美中好感幾乎都在5成，最是平均。

內華達州拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩表示，調查各國民眾對美中的好感度，是皮尤中心的年度例行計畫，這是台灣被納入調查對象。

王宏恩表示，台灣人對美中好感度的調查結果，與台灣民調機構執行成果相去不遠。

王宏恩分析，台灣的國族認同與日韓不同，統獨各有支持者，且支持群眾不少，加上兩岸經貿交流量還很大，因此他認為，有3成民眾對中國大陸抱持好感，並不意外；即便台獨支持者對中國大陸的厭惡程度，遠高於日本和韓國的極端派，但這在民調裡也只有一票。

這分民調以電話訪問方式進行，執行期間為去年10月16日到11月30日，共蒐集1562個有效樣本數，誤差範圍在正負3.2個百分點之間。