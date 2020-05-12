維族女子「失蹤」兩年半後突現身 家人憂其仍不自由

古麗孜豔·塔西買買提 (Gulzire Taschmemet) 過去兩年多來，在德國慕尼黑的街頭進行過無數次的維權行動，也接受了不少媒體采訪，目的都是為了能讓被關入新疆再教育營的妹妹早日能重獲自由。她的妹妹古麗娜·塔西買買提（Gulgine Tashmemet）原先在馬來西亞南部的一所大學攻讀碩士學位，但自從她2017年底返家探親後，古麗娜為了不讓當地警察追蹤她的微信通聯紀錄，她將古麗孜豔從微信聯絡人中移除。

從那時起，古麗孜豔只能透過她妹妹的微信帳號頭圖更換來確認她的安危。然而，古麗娜在2018年1月後便停止更新她微信帳號的頭圖。這也讓古麗孜豔開始擔憂妹妹的安危。當古麗孜豔向在新疆的朋友打聽古麗娜的下落時，朋友告知她古麗娜在2018年2月被新疆警方關進再教育營。不久後，該名朋友也將古麗孜豔從微信移除。

根據專家統計，從2017年4月開始，預計有超過一百萬的維吾爾人被中國關進新疆的再教育營，大部分人都是因為被中國政府認為「存有激進宗教想法」與「不正確的政治觀」而被關進再教育營。

突如其來的來電

在與家人相繼失聯後，古麗孜豔開始在德國替家人發聲，希望透過國際社會的關注來向中國政府施壓。古麗孜豔告訴德國之聲，她曾拜托德國媒體派駐中國的記者前往新疆家中去查看情況，但是對方只見到了古麗孜豔的父母與弟弟，卻不見妹妹古麗娜的蹤影。

她説：「德國記者也去了我們家，但他們沒看到我妹妹，只看到我父母跟弟弟。之後，我也在美國公共電視台拍攝的一個紀錄片中，提到了妹妹失蹤的經過。該紀錄片2019年分別在挪威與英國放映，但中國政府卻沒做出任何回應。」

就在該紀錄片2020年4月在美國播放後沒多久，古麗孜豔突然收到妹妹的來電。古麗孜豔告訴德國之聲：「5月1日我突然接到一通電話，但是上面沒顯示號碼。我第一次沒聽到聲音就掛掉了。第二次我接到時，對方就叫我姊姊，我聽到我妹妹的聲音，然後就很驚訝，並激動的問她是妳嗎？她就回答：『是的姊姊，是我是我。』接著我跟媽媽跟妹妹通話了八分鐘，他們問了我的微信號碼，說要用微信跟我打電話。」

當古麗孜豔要在微信上加妹妹時，她發現該帳號不屬於她媽媽也不屬於她妹妹，但為了與家人聯系，她仍加了那個帳號。不久後，她與爸媽跟妹妹透過微信的視訊，進行了兩年半來的首次通話。古麗孜豔向德國之聲表示：「我們進行了約六分鐘的視訊通話，過程中媽媽與妹妹都非常的興奮，但我爸爸因為糖尿病的關系，導致他已無法說話，只能坐在一旁一直流淚。」

由於古麗孜豔的家人表示通話當下家中有社區人員，所以古麗孜豔僅與他們微微寒暄，並沒有問太多問題。她回憶道：「我當時仍處在驚訝的狀態，我也怕多問他們一些話，會讓政府的人再次上門找麻煩，所以我當時是以復雜的心情與他們通話。」

通話結束前，古麗孜豔的媽媽與妹妹特別叮囑她，不要把一家人聯系上的消息與外界分享。她説：「我妹妹不斷跟我說：『姊姊，一定不能跟任何人說我們今天通話的事情。你一定保密，不要跟任何人說。』我媽媽也嚴肅的提醒我：『不要跟別人一起組織活動，也不要參加任何一個活動。以後就乖乖在家帶孩子。』看他們突然以這麼嚴肅的口吻叮囑我，我心想當時旁邊肯定有別人在監視他們。」

「他們仍不自由」

雖然古麗孜豔如願聯系上了家人，但她心中的感受卻仍然十分復雜。她告訴德國之聲，妹妹當天在通話中表示，自己目前在新疆當地擔任英語老師，這讓古麗孜豔認為，原本計劃在馬來西亞的學校繼續攻讀博士學位的妹妹，應該是在新疆政府的逼迫下，才被迫做了這樣的人生轉變。她説：「我妹妹原本的人生目標是在馬來西亞讀博士，然後畢業後在新疆開一個電腦技能培訓中心。但她現在卻變成新疆當地的英語老師，在一個培訓中心教書。我不相信這是她的選擇，她肯定是被逼的。」

此外，古麗孜豔也提到妹妹當天在視頻中以濃妝現身，但她印象中妹妹從來都不喜歡化妝。所以這些線索讓她認定，她妹妹目前仍未獲得真正的自由。她向德國之聲表示：「我怕自己與家人五月一日進行的通話，被中國政府拿來利用，也怕自己如果公開說了什麼太敏感的話，又會與家人失去聯系。但後來我想，除了我妹妹外，我在新疆仍有許多親戚朋友被關於再教育營內，所以掙扎了很久後，我仍然決定持續發聲。」

事實上，古麗孜豔的擔憂是有跡可循的。去年11月，《環球時報》在紐約時報發布了一項新疆再教育營的獨家報導後，發布了一個長達四分鐘的視訊，裡面他們「訪問」了三名海外維吾爾倡議人士在新疆的家人，並在視訊中不斷稱贊中國政府與指控這些海外維族人編造謠言。

倡議組織維吾爾人權項目的資深倡議與傳播經理艾文 (Peter Irwin) 在接受德國之聲訪問時也說，過去幾年，中國政府不斷向在新疆的維吾爾人施壓，要求他們呼籲海外的親人回到中國。他説：「中國政府希望透過『人質外交』的手法，來讓海外維吾爾社群明白，他們可能會釋放某些人在新疆被關押的親人，但他們必須付出的代價是停止維權活動。」

古麗孜豔指出，除了妹妹外，她先生的媽媽與妹妹也分別因到土耳其旅游兩周與和海外的親人聯系，被新疆法院各判刑19年。她表示，為了能讓這些親人被早日釋放，她決定繼續發聲，堅持到底。她告訴德國之聲：「不管我是否對外發聲，中國政府想抓維吾爾人時，仍會把他們抓走。這也是為何我從不相信中國政府，而我也不相信我的家人在周一與我視訊後，就真正獲得自由了。」

【 本文章由德國之聲授權提供】