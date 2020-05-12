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影／伊朗軍艦遭飛彈誤擊畫面曝光 船冒黑煙受重創
伊朗海軍10日演習時發生意外，巡防艦「賈馬朗號」（Jamaran）試射一枚新型反艦飛彈，卻誤炸支援艦「科納拉克號」（Konarak），至少造成十九名水兵死亡，十五人受傷。
此前有消息人士聲稱科納拉克號沉沒，遭伊朗軍方否認。從伊朗官媒《PressTV》轉載的10秒短片可看到，科納拉克號上層設施幾乎全毀，還冒出黑灰色濃煙。另外一段影片則可看到消防船在灑水。
社群媒體Telegram還流傳一段畫面，疑似是賈馬朗號發射飛彈及科納拉克號被擊中的瞬間，但目前尚未得到核實。
伊朗官媒報導，科納拉克號布靶完成後，與靶標未保持足夠的安全距離，才遭到賈馬朗號試射的飛彈誤擊，軍方稱科納拉克號被拖回岸邊等候技術調查，並呼籲民眾避免揣測。
據指伊朗官媒鮮少報導演習出錯的消息，此次卻證實「科納拉克號」遭友軍誤擊，可見事態相當嚴重。
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