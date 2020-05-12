影／伊朗軍艦遭飛彈誤擊畫面曝光 船冒黑煙受重創

古麗孜豔·塔西買買提 (Gulzire Taschmemet) 過去兩年多來，在德國慕尼黑的街頭進行過無數次的維權行動，也接受了不少媒體采訪，目的都是為了能讓被關入新疆再教育營的妹妹早日能重獲自由。她的妹妹古麗娜·塔西買買提（Gulgine Tashmemet）原先在馬來西亞南部的一所大學攻讀碩士學位，但自從她2017年底返家探親後，古麗娜為了不讓當地警察追蹤她的微信通聯紀錄，她將古麗孜豔從微信聯絡人中移除。

2020-05-12 17:14