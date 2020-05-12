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今年第2次！伊朗飛彈誤擊自家軍艦 至少19水兵枉死

世界日報 / 編譯李京倫／綜合11日電
伊朗飛彈誤擊己艦，至少19死，15人受傷。 歐新社
伊朗飛彈誤擊己艦，至少19死，15人受傷。 歐新社

伊朗海軍10日在南部港市賈斯克附近阿曼灣演習時發生意外，巡防艦「賈馬朗號」（Jamaran）試射一枚新型反艦飛彈時，誤炸支援艦「科納拉克號」（Konarak），至少造成19名水兵死亡，15人受傷。

伊朗軍事首長和外交部長已分別發聲明，向殉職官兵表示哀悼。紐約時報報導，科納拉克號在布靶之後，未能與靶標拉開足夠遠的安全距離，導致賈馬朗號試射的飛彈擊中科納拉克號船尾。

紐時指出，消息人士表示，科納拉克號已沉沒。不過伊朗軍方表示該艦只是受損，已拖回港口。

這已是伊朗軍方今年第二度發生嚴重誤擊意外。1月發射飛彈攻擊伊拉克美軍基地，報復美國暗殺革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼，幾小時後一架從德黑蘭起飛的烏克蘭航空客機遭革命衛隊發射兩枚飛彈擊落，機上176人全數罹難。

革命衛隊表示，這是人為失誤。當時伊朗政府一度強烈否認誤擊，試圖隱瞞，過了多天才被迫承認。

最新一起誤擊案引發網友批評伊朗政府。與伊朗改革派政治人物相熟的媒體人柯斯拉維發推文說：「在這麼短的時間內兩度誤擊，不論打到軍人還是普通民眾，都不能輕描淡寫說是人為疏失，而是災難性的管理和指揮失當。」

軍事專家指出，10日這起意外對企圖成為波斯灣區域要角的伊朗海軍是重大挫敗，這件事和誤擊烏克蘭客機事件，削弱伊朗軍隊反制美國及其區域盟友的形象。

加州明德大學蒙特雷國際研究學院伊朗軍事事務專家辛茲說：「這起意外顯示伊朗的情況依然危險，意外和誤判仍可能發生，你不會相信波斯灣穩定能靠伊朗。」

遭誤擊的支援艦科納拉克號是伊朗在1979年伊斯蘭革命前採購，這艘荷蘭製軍艦重447噸，長47公尺，可配備四枚巡弋飛彈。

而賈馬朗號是伊朗首艘國產巡防艦，也是Moudge級巡防艦首艦，被認為是伊朗海軍最現代化的艦艇之一，配備反艦飛彈、魚雷等武器，乘員140人；2010年服役時，伊朗最高領袖哈米尼罕見登艦。

伊朗 飛彈 海軍

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