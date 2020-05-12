N號房創始人落網！嗆被捕就「公開所有影片」

南韓警方表示，N號房創始者「godgod」已落網，這名24歲男性日前在調查中坦承身分後遭緊急逮捕，警方已依違反兒童青少年性保護法等嫌疑申請羈押。godgod曾揚言，警方絕對捉不到自己；還聲稱一旦被捕、連續10天沒登錄網站，將「自動」曝光手頭上的受害者影片。

韓聯社報導，慶北警察廳去年初開始透過社群網站調查拍攝、販賣性剝削影片案件，去年7月發現godgod的存在，追查至今約10個月，終於將人逮捕歸案。警方目前除年齡及性別外，尚未公布其他關於godgod的資訊。警方表示，因目前仍在調查中，待羈押令發出後會再補充說明相關資訊。

南韓3月下旬爆出「N號房」事件，嫌犯利用telegram散播性剝削影片，目前所知最早是由godgod創立以數字編號的多個聊天室，因此被統稱為N號房事件。其中以24歲嫌犯趙主彬開設的「博士房」最受人矚目，趙主彬涉嫌以不法管道取得被害女性個資，進而脅迫被害女性拍攝性剝削影片。

目前，N號房創始者godgod、博士房營運者趙主彬，以及利用N號房連結進行宣傳的另一聊天室營運者watchman（38歲全某）被稱為telegram性犯罪三大主嫌，至今三人都已落網。

趙主彬還招供三名協助營運的共犯，包括化名budda的18歲姜某、化名ikiya的19歲李元昊都已遭警方逮捕，剩下一名化名螳螂的共犯仍在追查中。