阿根廷倒債風波 面臨第9次違約

阿根廷政府無力償還外債，與債權人的談判陷入僵局。阿根廷政府11日宣布，由於外債支付利息困難，希望債權人將重組650億美元債務的期限延長至22日，但前10大債權人（多為國際資產管理公司）均予拒絕，債務談判陷入僵局。首都布宜諾斯艾利斯的債務重組也延長至26日，其談判可做為全國領先指標參考。

倒債進入倒數計時

根據《BBC》報導，阿根廷是金融危機的慣犯，歷史上已經累積了8次金融崩潰紀錄。阿根廷政府說，在疫情期間無力償付這筆債務，但不支付會使將來獲得貸款的可能性變得極低，延長認購期限是阿根廷總統費爾南德斯債券重組計畫的內容，之前債權人接受以新債券置換手中650億美元海外債券的最後期限（8日）已經過期。

然而，數日前阿根廷國內最大3家債權人即已拒絕接受置換條款，因為條款要求債權人承擔巨大利息損失，並同意設定長達3年的償付寬限期。若該國政府未能在22日前與債權人重新達成債務重整協議，這將意味著阿根廷的倒債將進入倒數計時！

阿根廷原本應在4月22日對3項外債償付約5億美元利息，但由於無力償還，它必須在5月22日前盡快補繳這些利息，否則將進入有史來第9次債務違約。根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，到2019年底，阿根廷的債務總額為3230億美元，相當於其國內生產總值（GDP）的88%。

首都談判領先指標

根據《路透社》報導，目前阿根廷經濟部正積極與國際債權人磋商，希望能就662億美元外債重整達成協議。前者提出的建議包括暫停債務償還3年，對債券票面利率削減62%、相當於減少379億美元的利息，還有對本金減免5.4%等，提供逾400億美元的債務減免。

布宜諾斯艾利斯也面臨另外的債務危機，目前已延長至5月26日，它自己向債權人提出的重組建議書，要求在11日截止日期後通過約70億美元的債務。紐約金融機構Amherst Pierpont的西奧本·莫登說，布宜諾斯艾利斯的會談可為國家談判提供線索，因為這兩者的信用與戰略一致，可為國家提供一個領先指標。

若該國政府未能在22日前與債權人重新達成債務重整協議，這將意味著阿根廷的倒債將進入倒數計時。（photo by Pixabay）

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