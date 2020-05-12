女記者控告性騷擾 法國前總統季斯卡遭調查

法國檢方今天表示，現已針對前總統季斯卡（Valery Giscard d’Estaing）展開調查，因為一名德國女記者指控，季斯卡2018年在接受她訪問後，對她性騷擾。

法國官員告訴記者，這名女記者施特拉克（Ann－Kathrin Stracke）指稱，現年94歲的季斯卡當時在巴黎辦公室內一再觸摸她的臀部。

季斯卡是法國現仍在世的最高齡前總統，在位期間是1974－1981年。他1981年競選連任時，敗在密特朗（Francois Mitterrand）手下。

中央社引述法新社報導，37歲的施特拉克說，她已對季斯卡提出告訴，指控季斯卡2018年12月受訪結束與她合照時，3次將手放在她的臀部。當時季斯卡是92歲。

任職於德國WDR電視台的施特拉克說：「我決定說出我的遭遇，因為我認為，大家都應該知道，一位法國前總統在接受訪問後對我性騷擾。」