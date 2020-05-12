人民不滿官員貪污 伊拉克陷抗爭泥淖

伊拉克人民對政府官員貪污、無能感到不滿，持續發動抗爭，國家長期陷入動盪！伊拉克新總理卡迪米自7日即位後，伊拉克人民認為他還是以前舊政府的貪汙官員，持續發動抗爭。除了對中央不滿外，各地也出現對地方官員不滿的聲浪，希望能重啟地方選舉。卡迪米雖然試圖與抗爭者協商，但外界預估抗爭短期內難停止。

官員需全面汰換

根據《半島電視台》報導，伊拉克抗爭從2019年10月蔓延至今，也讓前總理阿巴迪黯然下台。新總理卡米迪之前曾擔任國家安全局局長，雖然上任後承諾會寬待抗爭者，且不會讓軍方鎮壓抗爭，但民眾普遍還是認為他是伊拉克長期以來，政府貪污腐敗、效率不彰的共謀。

另外，伊拉克許多地方官員也是長期把持權力，因此新首相上台後抗爭不減反增，許多地區的民眾除了要求首相下台以外，也希望地方官員重新選舉。第二大城巴斯拉也爆發了示威潮，希望市長艾迪尼與他兩個副手下台，當地記者阿魯拜表示，艾迪尼對民眾承諾會帶來就業與加薪，但是這些政見都紛紛跳票，民眾早就積怨已久。

抗爭恐沒完沒了

根據《外交政策》報導，伊拉克自IS入侵至今，境內就被伊朗、美軍進駐，由於伊朗比鄰伊拉克，原本就對伊拉克控制很深，這也是伊拉克民眾不滿政府的其中一點，但由於美軍1月的轟炸讓伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼喪命，伊朗的影響力在當地大幅下滑。

不過，前總理阿巴迪對示威者殘酷鎮壓，至今至少造成550人死亡，這也讓民眾對於現任總理仍充滿不信任感，當地政論員阿卡納尼分析，雖然抗爭很多，民間也還是有「再給政府一次機會」的聲音，但如果伊拉克政府還是持續做出悖離民意的決策，「抗爭只會沒完沒了，沒有結束的一天。」

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