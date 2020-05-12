龐培歐與六外長視訊會議 重申找出大流行原因與究責

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）11日表示，國務卿龐培歐（Michael Pompeo）今透過視訊會議，與澳洲、巴西、印度、以色列、日本和南韓外交部長通話，討論在當前打擊新冠肺炎大流行，並找出其原因的過程中，國際共同合作、訊息透明與究責的重要性。

歐塔加斯表示，7位外長以討論如何共同合作，預防未來全球公衛面臨的挑戰，並重申基於規則的國際秩序的重要性。

龐培歐過去這段時間以來，不斷要求中國大陸開放讓國際專家得以進入湖北省武漢市，調查新冠病毒來源，並將焦點鎖定在中國大陸最高等級的武漢病毒實驗室，但中方始終沒有同意，反過來要求美方政府也同意讓國際專家到美國調查疫情；龐培歐這場視訊會議雖未點名特定國家，但「訊息透明」、「咎責」與「病毒源頭」均指向中國大陸政府。