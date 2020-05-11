中印邊防軍拳腳相向 互擲石塊

印度軍方周日宣稱，中印邊防軍人發生暴力沖突，雙方士兵一度拳腳相向，並互相投擲石塊。沖突地點發生在地處高原的一片有爭議邊界地區。印度軍方沒有提供確切的傷兵數字，新加坡《聯合早報》援引印度匿名軍官報道稱，四名印度士兵和七名中國士兵在這起事件中受傷。

長期以來，中印兩個核武國家邊界沖突和摩擦時有發生。1962年，雙方軍隊曾為爭奪印度東北部阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱為藏南）發生戰爭。印度東部戰區發言人胡達（Mandeep Hooda）對法新社表示：「雙方均有過激行為，並導致部分人受傷。雙方互相投擲石塊，也曾發生肢體沖突。」

胡達說，這場發生在周六的沖突，地點位於錫金邦海拔4572米的那圖拉（Nathu La）山口，後來通過地方層面的「對話和干預」，問題已經得到解決。位於印度東北部的錫金分別同不丹、尼泊爾和中國接壤。胡達補充說，「由於邊境爭議懸而未決，所以雙方邊防部隊的短暫沖突時有發生。」

印度報業托拉斯報道稱，大約有150名官兵參與了這場沖突。近年來，中印之間曾多次發生邊界摩擦。2017年的一段視頻顯示了雙方軍隊在印度西北部拉達克附近互相投擲石塊和搏擊的畫面。

同樣是在2017年，雙方軍隊在同不丹接壤的洞朗地區發生長達兩個月的嚴重對峙。當時印方出動了軍隊阻止中國在這一地區修建公路。

2018年，中國國家主席習近平和印度總理莫迪在武漢舉行會談後，雙邊關系有所緩和和改善。去年十月，中印兩國領導人再度在印度南部城市金奈舉行會晤。中印關系中，邊界是一個極為敏感的問題，雙方擁有共同邊界近2000公裡，有總面積超過12萬平方公裡區域存在領土爭議，涉及西段、中段和東段三個部分。中印雙方原則上都同意和平解決爭議。

【 本文章由德國之聲授權提供】