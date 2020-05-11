德示威反社交禁令 記者頻遭攻擊

德國近來抗議社交禁令的示威遍地開花，示威者宣稱媒體報導偏頗，多位記者因而遭受攻擊！在斯圖加特、慕尼黑和柏林等城市，出現了數千人的集會遊行，雖然大多是和平進行，但也爆出少數幾起攻擊記者的事件。對此，德國外交部長馬斯表示：「誰攻擊記者，誰就是反對民主。」

攻擊記者事件頻傳

根據《德國之聲》和《歐洲電視台》報導，在德國的西南部城市斯圖加特，9日約有5,000人上街抗議政府過於嚴苛的社交禁令，有民眾舉著「以健康為名的獨裁，覺醒吧！」的標語。同時慕尼黑有超過3,000人上街，在首都柏林也出現2場規模較小的集會。遊行大多是和平進行，但不幸出現少數幾起攻擊記者的事件。

《德國之聲》指出，正在拍攝德國公共電視台ZDF諷刺節目《今日秀》的劇組，1日在柏林遭受暴力攻擊，其中有部分組員身受重傷，而警方逮捕的6位嫌犯，雖然一開始宣稱是極左派人士，但卻和目擊證詞互相矛盾，調查尚未有結果。對此，執政黨基民盟的秘書長茨米阿克表示錯愕，強調新聞自由不該被打壓。

當周在柏林國會大廈前的一場400人集會中，一位示威者動手拍擊德國公共廣播聯盟攝影師的懸吊式麥克風。在德國西部城市多特蒙德，另一場約150人的極右派集會當中，也有一位示威者襲擊數名記者。德國外交部長馬斯也在推特上譴責施暴者，表示「誰攻擊記者，誰就是反對民主」。

參與示威者複雜

《德國電視一台》指出，這些示威遊行的參與者非比尋常的複雜，既有極右派人士，也有批判資本主義的極左派，還不乏反對疫苗的民眾和陰謀論者。對此，示威活動的組織者之一IT企業家巴爾維克批評，德國公共廣播聯盟等媒體的報導僅是一面之詞，將示威者一律視為反伊斯蘭化的支持者和陰謀論者。

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