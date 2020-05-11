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南韓青瓦臺：努力爭取舉行文金四會
韓聯社報導，南韓青瓦臺發言人姜珉碩11日表示，總統文在寅仍致力於推動盡快與金正恩的雙邊峰會。
姜珉碩當天接受韓聯社TV採訪時表示，南北韓峰會看起來的確難以馬上促成，但誰也不知道南北韓關係有哪些變數，因此有待觀察。若從可行的項目入手展開合作，也許可營造促成第四次南北韓峰會所需環境。
問及北韓是否響應南韓合作提議時，姜珉碩說，很難明確回答，疫情下形勢確實不容樂觀，但政府將有耐心地不斷爭取。
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