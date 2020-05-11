美伊談交換囚犯 瑞士成關鍵力量

伊朗與美國將進行囚犯交換，全靠瑞士居中扮演調停及協商橋樑。瑞士因外交身份中立且靈活，使其能穿梭各國間獲取國家利益。關係欠佳的伊朗及美國近期將就釋放美國海軍懷特一事進行磋商，雙方都透過瑞士進行對話。懷特在伊朗被捕後，2018年起便一直待在瑞士駐伊朗大使館。

靈活的外交手段

根據《瑞士資訊》報導，瑞士向來的外交策略都是在各國之間游走，擔任關係欠佳國家間的代理機構或協助角色，獲取各國信任及國家利益。

近期伊朗與美國可能進行囚犯交換，瑞士便居中擔任訊息傳遞者。性格外放的瑞士聯邦外交事務部秘書長貝瑞斯娃日前受訪時表示：「許多已中斷交流的國家都會來找我們，以建立雙方溝通的管道。」瑞士目前幫其他國家代理的「實質大使館」共有7處，大多數是來自北韓的授權，僅少於瑞典代理的9國。

貝瑞斯娃任期內也成功接下沙烏地阿拉伯與伊朗之間的外交代理權。第二次世界大戰期間，身為中立國的瑞士得到大量外交紅利，更替交戰國處理多達219項的外交事務，包括簽證及訊息傳遞。瑞士甚至在1962年的古巴飛彈危機和1979年起的伊朗美國人質危機中發揮關鍵作用。

囚犯交換橋梁

據《RT電視台》報導，伊朗資深外交官梅赫拉巴迪表示，「我們將就釋放美國海軍成員懷特進行磋商，要換回一名伊朗裔醫生。」懷特被伊朗以違反國家安全罪起訴，於2018年獲得保外就醫，便一直待在瑞士駐伊朗大使館中。

退休的前瑞士駐伊朗大使韋爾蒂曾向媒體表示：「我們希望像世界各國提供幫助，雖然聽起來很天真，但這是事實。」 但他也不諱言，調停外交衝突也是一個好機會讓各國正視瑞士的重要性。

2019年起，瑞士成為美國外交著重的目標，美國總統川普更因與伊朗持續緊張的關係，數次拜訪瑞士並與其領導人進行會談。瑞士活躍的外交能力使其從阿爾卑斯山小國，蛻變成舉足輕重的國家。

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