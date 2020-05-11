防疫有功聲勢漲！南非版陳時中被看好角逐下屆總統大位

南非衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）因抗疫有功，被外界視為總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）的接班人。

彭博資訊報導，在由頂尖科學家組成的小組建議下，姆希齊走遍全國，評估衛生系統應對病例數激增的能力。身為一名醫師，他在電視上露臉數十次，向大眾介紹新冠肺炎。

姆希齊與拉馬福薩一起推動全世界最嚴格的封鎖令之一，使南非兩個月前出現首例新冠肺炎病例以來，將死亡人數控制在186人。

南非東部城市德班的Xubera研究與發展研究所分析師杜比（Xolani Dube）說，「如果姆希齊成為南非下一任總統，我一點都不感到訝異。新冠肺炎疫情成為他發光發熱的絕佳機會。現在大家都認識他」。

在成為衛生部長之前，姆希齊曾任執政黨「非洲民族議會」（ANC）的財務主管兼瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）省長。該省的非洲民族議會黨員人數最多，在黨內選舉中發揮關鍵作用，而姆希齊在此地區獲得強大支持。

姆希齊2017年競選ANC黨魁時，就展現了當總統的企圖心。

67歲的拉馬福薩承認64歲的姆希齊扮演舉足輕重的角色。拉馬福薩5月初表示，「姆希齊為整個國家做的事情，一直都相當出色」。

杜比表示，由於南非疫情將在8月或9月達到高峰，因此作為應對疫情的關鍵人物，仍有可能對姆希齊的聲譽產生反效果。

杜比說，「現在要說他（姆希齊）做得好還太早。因應新冠病毒成為雙面刃，它可以結束姆希齊和拉馬福薩的政治生涯。他們的名聲岌岌可危」。