WHO撤離葉門 疫情、內戰雙重打擊

WHO駐葉門醫療團隊因為葉門內戰難息而撤離，當地將更難面對疫情！葉門內戰沒有因為疫情而消停，而且叛軍也不願與WHO配合，讓他們調查確診人數，使WHO決議撤離葉門境內的叛軍占領區。葉門歷經長年內戰，國內醫療物資缺乏，如今在WHO撤離後，讓外界更加擔心該國人民處境。

叛軍不願配合

根據《半島電視台》報導，WHO表示，由於叛軍胡賽基地組織不願意配合WHO進行疫情調查，占領區的狀況非常不透明，加上葉門現在仍處於內戰狀態，為避免人員傷亡，因此決定撤出叛軍區。但他們也說，如果叛軍願意妥協，他們隨時準備好回到當地，協助治療確診病患、提供援助醫療物資。

但是葉門約有2400萬人需要國際組織的人道援助才能過活，而且有1000萬人處於飢荒的狀態，而且WHO提到，比起其他國家，葉門人的免疫力因為長年戰亂而非常低，更容易成為新冠肺炎疫情的重災區，WHO也呼籲叛軍要儘速配合防疫，不要因為政治因素讓人民陷入水深火熱之中。

內戰拖延疫情救助

雖然由沙烏地支持的葉門政府將獲得沙國援助，但是控制大部分領土的叛軍，背後支持的伊朗也陷入經濟、疫情的雙重夾擊，無力再對叛軍援助基本物資。根據《安納道盧通訊社》報導，胡賽組織也放話，呼籲聯合國儘速介入葉門內戰的停戰談判。

葉門自1990年起內戰便打打停停，加上內部基地組織、軍閥派系複雜，聯合國與鄰國沙烏地等國都曾為葉門調停，但都以失敗告終。外界擔心，在新冠肺炎蔓延下，如果葉門內戰無法停火，將會對該國有非常嚴重的傷害。

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