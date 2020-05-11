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美病患、商家提告 控中國隱瞞、要求對疫情負責

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
美國病患與商家就新冠疫情控告中國。 美聯社
美國病患與商家就新冠疫情控告中國。 美聯社

育有六名兒女的61歲威斯康辛州桑德拉‧安德瑞加-莫爾(Saundra Andringa-Meuer)身體向來健康，不抽菸也不喝酒，但出門一趟幫兒子搬家到康乃狄克州讀大學之後，便感染了新冠病毒，狀況惡化到昏迷，今年3月住院，整整14天靠人工呼吸器維生。在鬼門關走一趟之後，安德瑞加-莫爾獲醫生告知，她是醫療團隊診治過的染疫患者中，病情最嚴重的。

好不容易康復之後，安德瑞加-莫爾加入數十名其他美國染疫者及公司行號的行列，對中國採取法律行動，指控中國必須對新冠病毒傳播承擔責任。截至10日，新冠病毒疫情在美國已造成至少7萬9000人死亡。

安德瑞加-莫爾說：「我真的覺得，他們向全世界隱瞞事實，也對美國隱瞞事實。我們其實不該造成人命損失的，我們也不必為此封鎖經濟。所有美國人民的生活都因此被打亂。我覺得，我們必須針對他們的這些錯誤，討回公道。」

美國國內迄今已有九件因為疫情而對中國提告的官司，指控中國在疫情之初做得不夠，未即時控制疫情，反而百般隱瞞，壓制人們透露武漢疫情的真相。

其中有八件官司接下來可能發展成有數千民眾及商家共同參與的集體訴訟。有一起訴訟由密蘇里州檢察長提出，密蘇里州也是全美各州中，截至目前首個對中國興訟的州。

受到美國「外國主權豁免法」(Foreign Sovereign Immunities Act)所限，這些在美國國內對中國提出的訴訟，接下來將面臨重重困難。「外國主權豁免法」條文規定，外國政府不得在美國國內被控告，除非符合某些特定的例外狀況。專家指出，要在法律上證明符合特定例外狀況，並不容易。

專門負責聯合訴訟的洛杉磯地區執業律師布恩(Robert Boone)指出：「我們認為，這些訴訟恐怕都是硬仗，最後攻防關鍵將是這些例外狀況。」

疫情 患者 洛杉磯

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