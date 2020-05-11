印尼召見漁工 外長再轟中國船不人道

(德國之聲中文網) 周日(5月11日)，印尼政府再度批評該國漁工在中國籍漁船上遭到「奴隸般」的非人道對待。

印尼外交部部長馬爾蘇迪（Retno Lestari Priansari Marsudi）說:「我們的船員在中國擁有的船只上工作時遭受不人道待遇，對此我們予以譴責。根據船員的陳述，這些待遇已經侵犯了人權。」

馬爾蘇迪說，她在周末已經和一些從韓國釜山回到印尼雅加達的漁工見面了解情況。這批漁工總共有46人，周末從韓國釜山出發抵達雅加達。馬爾蘇迪與其中14人會面。她說，這些漁工告訴她船上的工作條件十分嚴苛，有些人受到虐待，有些人被拖欠工資。

馬爾蘇迪說: 「我發現他們的工時是不人道的，他們一天要工作18個小時。」

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5月7日，5名印尼漁工在視頻采訪中向英媒記者陳述他們在中國船上遭遇的不人道對待: 「不停地工作，吃飯時間只有10到15分鐘。我們每天上午11點開工，一直要工作到凌晨4、5點。」飲食方面，印尼籍漁工也發現他們受到「差別對待」。印尼船員NA說，中國漁船上最初有20名印尼籍船員，另有約6人來自中國，而「他們喝礦泉水，我們喝蒸餾海水...說到食物，他們吃新鮮魚，我們吃魚餌」。

漁工遭「海葬」視頻激怒印尼

5月5日，韓國媒體MBC的報導中，首度披露的印尼漁工被海葬的視頻。一位不願意透露姓名的海員向MBC表示，他從來沒有想到同伴的屍體會被丟入海中。印尼媒體TEMPO報導稱，根據國際協議和相關規定。在船上去世的海員必須被送回其居住地國家。

此事件引發廣大關注，印尼政府也在5月7日召喚中國大使，澄清有兩艘掛中國旗幟船只上4名印尼海員死亡之事。

張慈/鄒宗翰(德新社、路透社)

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