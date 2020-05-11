習近平施壓譚德塞？ 世衛：假的

(德國之聲中文網) 世界衛生組織周六(5月9日)在一份聲明中說，德媒《明鏡周刊》（Der Spiegel）有關中國國家主席習近平1月21日透過電話向世衛總干事譚德塞施壓是 「毫無根據、假的」。

世衛說，譚德塞和習近平 「從未通電話」，並補充說，「不正確的報導會對世衛和世界各國為終止疫情大流行病所做的努力產生不利影響。」聲明也強調，中國在1月20日就證實病毒會人傳人。

報導內容

據《明鏡周刊》報道，德國聯邦情報局掌握的消息顯示，疫情爆發後，中國曾在最高層面敦促世界衛生組織推遲發布全球警告。

報道指出，中國國家主席習近平在1月21日與世衛組織總干事譚德塞的通話中請求該組織，推遲發布有關病毒人傳人的信息和大流行病警告。這家德國周刊稱，據德國聯邦情報局估計，由於中國的信息政策，全世界損失了四到六周抗擊病毒的時間。

然而，《明鏡周刊》分析指出，德國政府不願升級與中國的沖突，原因是：德國需要中國生產的防護裝備，德國總理默克爾與習近平通話後，北京的商務部裡專門有了一個協調相關物資運送的聯系人。

作為交換，中國領導人要求以樂於助人的形象示人。一名外交人員上周在向聯邦議院外交委員會報告時指出，北京希望每一筆口罩或防護服運達接收國後，當地要舉辦引起公眾效應的活動。一些歐洲國家的政府據稱也乖乖配合了。

鄒宗翰/楊威廉/安靜 (美聯社、《明鏡周刊》)

【 本文章由德國之聲授權提供】