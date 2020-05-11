日經：日本政府因應新冠疫情 追加第二筆預算

「日本對政治常態冷感，但若連小泉今日子、卡莉怪妞都不滿怒吼...事情絕對不簡單！」正為疫情所苦的日本，自9日開始卻因為一則Twitter熱門關鍵字——#抗議檢察廳法改正案——而進入「火山爆發級」的輿論風暴。風波起因於安倍政權日前介入東京檢廳長黑川弘務的延期退休人事案，相關政策不僅「趁疫硬闖」更涉嫌政治分贓，並有破壞日本三權分立體制的高度風險。相關話題在日本各界名人，如：演員淺野忠信、藝人卡莉怪妞的推文助攻下，輿論憤怒也如燎原火一發不可收拾。但為何長期乏人問津的改正案，竟引爆社會焦點？官方對《檢察廳法》改正案輕描淡寫的背後，又存在怎樣的疑慮與民怨共鳴？

2020-05-11 14:23