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日經：日本政府因應新冠疫情 追加第二筆預算
《日本經濟新聞》今天報導，日本政府將擬具第二筆追加預算，為新冠疫情因應提供更多資金。這份追加預算回應政界應再多增加支出的訴求，希望能在國會本會期6月17日結束之前通過。
第二波預算追加裡的刺激經濟措施包括：協助受害企業支付租金，援助失去兼職工作的學生，以及補助因為疫情而營收大減的企業。
日本政府在上月已經統籌一套規模1.1兆美元的刺激經濟方案，其中重點在發放家戶現金和對受疫情衝擊的小企業提供融資。
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