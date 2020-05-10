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中印150名軍人邊界鬥毆 4印度兵、7中國兵掛彩

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導

印度和中國大陸軍人9日在印度錫金邦北部的中印邊境爆發全武行，雙方互毆，造成4名印度士兵及7名中國士兵掛彩。

印度斯坦時報10日報導，事發在錫金邦北部的納庫拉地區，海拔約5000公尺，印度士兵在巡邏途中遇到中方士兵，突然打了起來，雙方士兵共約150人鬥毆，其中4名印度士兵及7名中國士兵受輕傷。

不過，雙方對峙已緩和，並未擴大。印度一名前軍官透露，納庫拉並非容易發生衝突的地區。

印度 軍人

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