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疫情衝擊產品需求 夏普大砍全年獲利預測

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
夏普將截至3月底止的上一會計年度營業利益預測下調至幾乎腰斬，因為新冠疫情衝擊產品需求。 歐新社
夏普將截至3月底止的上一會計年度營業利益預測下調至幾乎腰斬，因為新冠疫情衝擊產品需求。 歐新社

鴻海集團旗下日本公司夏普今（8）日宣布，調降止於今年3月底的去年度獲利預測48%，因為新冠肺炎疫情打擊到其科技設備產品需求。夏普預定19日發表正式財報。

夏普表示，預期去年度營業利益將為520億日圓（4.89億美元），遠低於原本預期的1,000億日圓，新冠疫情對其供應商的營運造成打擊，中斷了生產和零件的配送，並衝擊銷售。

夏普預期，去年度淨利將為200億日圓，比原本預期的800億日圓減少75%；預期營收則調整為2.27兆日圓，也低於原本預期的2.45兆日圓。

疫情 新冠肺炎 日本

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