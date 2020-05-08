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文在寅支持率升至71% 時隔1年10個月突破70%
韓國國際廣播電台報導，據8日發布的民調結果顯示，因抗擊新冠疫情成果顯著，韓國總統文在寅國政支持率急劇上升，時隔1年10個月再次突破70%。
韓國蓋洛普本月6至7日以全國1004名18歲以上成年人為對象進行的民調結果顯示，民眾對文在寅國政支持率為71%，較上週上升7個百分點。此外，21%的人對文在寅履職給予負面評價，較上週下降5個百分點。8%的人保留意見。這是2018年7月第一周（71%）後，文在寅國政支持率時隔1年10個月再次突破70%。
對文在寅持肯定評價的理由當中，53%的人對抗擊新冠疫情的成果給予好評。給予負面評價的理由依次為「未能充分解決經濟和民生問題」(22%)、「親北韓政策」 (11%)及「各方面有欠不足(9%)。
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