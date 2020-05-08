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北京談病毒溯源：反對有罪推定式國際調查

世界日報 / 中國新聞組／綜合7日電

中國外交部發言人華春瑩7日表示，對於新冠病毒肺炎(COVID-19)的病毒來源問題，中方反對美國等個別國家進行「有罪推定式的國際調查」；但中方同意在適當時候應對溯源問題做出結論。此前一天，中國駐瑞士日內瓦聯合國總部大使陳旭表示，中國在抗疫獲得「最終勝利」之前，不會邀請國際專家調查新冠病毒源頭。

針對世界衛生組織(WHO)有關主管6日表示，正與相關方討論再次派代表團前往中國，關注不同動物的接觸史，以找到新冠病毒來源，華春瑩6日下午在例行記者會回應說，「中國政府和世衛組織一直保持良好溝通，堅定支持世衛組織開展工作，也會繼續本著公開、透明、負責任的態度，在包括病毒溯源等問題上和世衛組織展開合作。中方同意在適當的時候應對溯源問題做出結論」。

有記者提出「中方是否反對進行溯源調查」的問題，華春瑩回答說，「中方反對的是美國等個別國家企圖將病毒溯源問題政治化，迫不及待要搞有罪推定的國際調查」。

她表示，「中方將繼續同世衛組織開展良好合作，只要是有利於未來人類更好應對重大傳染疾病的事情，中方都會本著負責任的態度做出應有貢獻」。

另據法新社報導，中國駐瑞士日內瓦聯合國總部大使陳旭6日表示，中國在抗疫獲得「最終勝利」之前，不會邀請國際專家調查新冠病毒疾病源頭。

陳旭在線上記者會說，「我們並非憎惡所有類型的調查、查究或評估」，因為上述行動能協助國際社會進行相關工作，為未來公共衛生緊急事件做準備。

他還說，「對於是否發出邀請，或如何發出邀請，我們此刻必須擬定正確的優先順序，另一方面，我們需要正確的氛圍」。

華春瑩 瑞士

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