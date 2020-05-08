曼谷百萬富翁在疫情管制措施中照常享受奢華

管家利用黑色轎車送外帶的高級美食--泰國超級有錢人並沒有因為新冠肺炎疫情放棄奢華。這場疫情讓泰國實施管制措施、經濟重挫、幾百萬人失業。

法新社報導，泰國是全世界數一數二貧富不均的國家，貧富差距因新冠病毒加劇，2200萬人向政府登記請領現金紓困。

曼谷每天有數百人排隊領取施捨的食物，這是經濟萎縮的殘酷跡象。預估泰國今年會衰退超過6%，是1997年亞洲金融危機以來最慘的一年。

對於有錢的曼谷人來說，疫情帶來限制移動的不便，因為儘管部分商店重新營業，宵禁依然未解除。不過，養尊處優的生活方式並未結束。

禮賓服務公司Silver Voyage Club重新調整服務內容，滿足精英階層的需求，外送頂級餐廳的精緻餐飲。

根據富比世，泰國有27個億萬富翁，當中以農工企業正大集團（CP Group）老闆謝氏（Chearavanont）家族為首，估計該家族擁有273億美元。