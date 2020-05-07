日本紓困也是亂？忘記PIN碼導致區公所大排長龍

「一再傳出工安意外，但官商還是一直擴建廠房！」南韓財閥——LG集團——旗下化學事業部，在印度東部沿海投資的化工廠，7日清晨傳出重大事故。據報，LG工廠內的兩座5,000公噸級苯乙烯儲存槽，因不明原因發生嚴重外洩，廠區方圓3公里都佈滿了危險毒氣。由於LG工廠附近佈滿了城鎮村莊，外洩事件又發生眾人酣眠的清晨3點，周遭數千居民要不在噩夢中被刺激性毒氣驚醒，要不就直接昏厥床上——截至當地時間7日下午為止，這起毒氣外洩事件已知至少10死，300多人送醫，超過5,000人出現症狀，但各種人類與牲畜口吐白沫、倒斃於路旁的驚悚畫面，仍透過社群網路不斷瘋傳，因此緊急動員的印度政府也悲觀警告「死傷總數恐不止這樣」。

2020-05-07 16:23