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日本紓困也是亂？忘記PIN碼導致區公所大排長龍
日本政府發給所有國民每人10萬日圓（約台幣2萬8000元）的「特別給付金」，本月1日開放部分市區村町網路申請，民眾持在地方政府申請的身分證明卡「My Number Card」即可上網申請。不過有許多人忘記個人識別碼（PIN），必須到區公所重設，導致地方行政機關大排長龍。
東京港區公所的芝地區辦事處7日出現排隊人潮，雖是平日，卻是黃金周連假結束後的第一個上班日，其中許多是忘記PIN碼的民眾，最久時必須等待4小時。
密集人潮讓地方政府感到不安，憂心發生新冠肺炎群聚感染，呼籲民眾在其他平日再來重設PIN碼；到場拿到號碼牌後先離開，時間快到時再進入室內，降低感染風險。
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