日外交評論家岡本行夫死於新冠肺炎 享壽74歲

日本知名的外交評論家、曾在日本小泉內閣、橋本內閣擔任首相輔佐官的岡本行夫因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）於上個月下旬病逝，享壽74歲。

日本共同社報導，岡本於1945年11月23日生於神奈川縣，1968年畢業於一橋大學經濟系後進入外務省（外交部）。曾任外務省的職經濟合作開發機構（OECD）日本政府代表部、經濟局、北美局、駐華府日本大使館參事官、安全保障課長、北美第一課長等職務。1991年自外務省退休。

岡本於1996年11月至1998年擔任內閣總理大臣（首相）負責沖繩事務的輔佐官、1998年7月擔任科學技術參與（顧問）、2001年9月身為小泉內閣外交智囊，就任為內閣官房參與（顧問）。

岡本曾上TBS電視台的政論節目 Sunday Morning（週日上午8時30分）探討外交事務。2018年6月成為青山學院大學特聘教授。