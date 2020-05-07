日外交評論家岡本行夫死於新冠肺炎 享壽74歲
日本知名的外交評論家、曾在日本小泉內閣、橋本內閣擔任首相輔佐官的岡本行夫因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）於上個月下旬病逝，享壽74歲。
日本共同社報導，岡本於1945年11月23日生於神奈川縣，1968年畢業於一橋大學經濟系後進入外務省（外交部）。曾任外務省的職經濟合作開發機構（OECD）日本政府代表部、經濟局、北美局、駐華府日本大使館參事官、安全保障課長、北美第一課長等職務。1991年自外務省退休。
岡本於1996年11月至1998年擔任內閣總理大臣（首相）負責沖繩事務的輔佐官、1998年7月擔任科學技術參與（顧問）、2001年9月身為小泉內閣外交智囊，就任為內閣官房參與（顧問）。
岡本曾上TBS電視台的政論節目 Sunday Morning（週日上午8時30分）探討外交事務。2018年6月成為青山學院大學特聘教授。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言