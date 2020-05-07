落實社交距離 倫敦著手強化人行道自行車道

中央社 / 倫敦6日綜合外電報導

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）和倫敦交通局（Transport for London）宣布採取措施，於一旦英國放寬禁足令後，將可顧及步行和騎腳踏車的可能增長。

倫敦街道空間計畫的細節今天公布，將包括為新的腳踏車道提供空間，以及拓寬人行道，以顧及社交距離措施。

當局希望透過改變倫敦街道，鼓勵人們步行或騎腳踏車來減輕倫敦地鐵和公車路網的負擔，因為就算在最好情況下，要在大眾運輸網絡維持社交距離仍是一個挑戰。

在倫敦一些地區人行道已經拓寬，包括熱門旅遊景點康登大街（Camden High Street）。拓寬是透過在道路上設置塑膠路障等「臨時設施」，來增加行人空間。市內繁忙路段也將設置臨時自行車道。

倫敦交通局將審查這些臨時方案，當局表示，這些最終有可能成為永久性方案。

沙迪克汗在聲明中說：「由於在社交距離上面臨巨大挑戰，我們的大眾運輸量能將在後冠狀病毒時期大大降低。」

他又說：「每個能在家工作的人，都必須在未來一段時間繼續這樣做」。

倫敦 社交距離 人行道

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