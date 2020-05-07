疫情排擠醫療資源 新興國家百萬兒童生命受威脅

中央社 / 巴黎7日綜合外電報導

聯合國專家指出，在歐美國家武漢肺炎疫情嚴峻之下，開發中國家也因實施封城措施和醫療系統超載，導致其他致命疾病的篩檢、疫苗接種和治療遭中斷，使得數百萬人生命面臨危險。

法新社報導，正當全球專注對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）之際，其他傳染病持續奪走數百萬條人命，其中大多是兒童。

衛生專家警告，武漢肺炎全球大流行，正造成不計其數的其他疾病患者無法受到治療，包括結核病、肺炎和瘧疾患者。

聯合國兒童基金會（UNICEF）4月便指出，由於麻疹疫苗研發計畫遭到暫停，全球有1億1700萬兒童置身感染麻疹的風險中。

聯合國兒童基金會免疫計畫負責人南迪（RobinNandy）告訴法新社：「在部分地區，例行醫療服務也因衛生系統負荷過重而暫停，所有資源都轉移到對抗武漢肺炎。」

在奈及利亞，肺炎是5歲以下幼童首要死亡原因。如今越來越多人擔憂，武漢肺炎正導致當地兒童無法獲得能夠保命的疾病預防措施。

肺炎 武漢 聯合國

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