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南韓環境部：賓士、日產、保時捷排廢造假

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
路透
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南韓環境部6日宣布，已確認共有40,381輛由賓士、日產、保時捷在2012年至2018年售出的柴油車，廢氣排放造假。南韓到目前為止已揭露七次排廢造假，首例是2015年的南韓奧迪福斯，而這次是南韓賓士首度排氣造假。

BusinessKorea報導，南韓賓士先前在12款柴油車的排廢上作弊，共計影響37,154輛柴油車，挨罰776億韓元，為南韓環境部祭出的類似案例最高罰款。南韓日產與南韓保時捷，則分別對2,293輛車與934輛車的排廢作弊，各遭罰9億韓元與10億韓元。

南韓環境部說，這三家汽車公司操縱車輛配備，使車輛進行排廢測試時，氮氧化物排放量較低。以南韓賓士為例，一般行駛時的排廢量是測試時的13.7倍。

專家指出，這次的排廢造假事件，可能演變成另一起奧迪福斯醜聞。南韓奧迪福斯於2015年召回旗下車輛，並暫停行銷，因為旗下約有1,100萬輛車的排廢造假。該公司於今年2月遭罰260億韓元。

南韓 奧迪 柴油車

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