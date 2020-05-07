快訊

交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

錢櫃KTV大火輪值指揮官不是他 懲處最高層級卻是他

奈國法院視訊判死 人權團體批不人道

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
NGO「人權觀察」批評視訊判死殘酷不人道，強調死刑的不可逆轉性，是過時應該廢除的刑罰。（photo by Pixabay）
NGO「人權觀察」批評視訊判死殘酷不人道，強調死刑的不可逆轉性，是過時應該廢除的刑罰。（photo by Pixabay）

為避免群聚感染，奈及利亞高等法院用視訊宣判死刑！疫情帶動各式遠距社交，此流行風甚至吹到刑事判決庭，奈及利亞出現首宗以視訊宣判死刑，要將一位謀殺雇主母親的嫌犯處以絞刑。NGO「人權觀察」則表示，線上法庭雖立意良善，但死刑裁罰並不人道且過時，應該廢除。

視訊法庭判決死刑

根據《BBC》報導，因新冠病毒疫情大流行，影響世界各地對社交距離的重新定義，奈及利亞5日用視訊平台Zoom發布了死刑判決，拉哥斯首府伊凱賈的高等法院法官莫吉索拉·達達宣告，奧拉萊坎·哈米德因謀殺其雇主母親而被判處絞刑，聽證會持續了將近3個小時，檢察官、律師，甚至包括司法部長都透過視訊參與了這場線上法庭的死刑聆判。

法官在伊凱賈的拉哥斯高等法院宣判，哈米德在基里基里最高安全監獄聆判，律師則在其他地方遠距參與。哈米德被控於2018年12月殺死76歲的雇主母親喬拉森·奧昆三亞，但他拒不認罪。引述法官的宣判：「奧拉萊坎·哈米德，本法院在此宣判你絞刑，直到你被宣告死亡，願主憐憫你的靈魂。這是法院的虛擬判決。」

人權團體疾呼廢死

根據《每日監察》報導，根據奈及利亞法律，州長必須批准死刑才能執行死刑。但奈及利亞並未普遍執行死刑。據國際特赦組織稱，雖仍有2,000多人被判處死刑，但最近3宗死刑是在2016年執行。

「司法部門朝著錯誤的方向前進。」人權觀察表示，不可逆轉的死刑懲罰是過時、殘酷且不人道的，應予以廢除。奈及利亞國際特赦組織負責人奧賽·奧吉霍表示，「奈及利亞與廢除死刑的全球趨勢背道而馳。」呼籲奈及利亞別當那個例外。

疫情帶動各式遠距社交，此流行風甚至吹到刑事判決庭，奈及利亞出現首宗視訊死刑宣判。（photo by Pacific Command）

【更多精采內容，詳見

死刑 奈及利亞 國際特赦組織 人權

延伸閱讀

查德國會通過廢除死刑 恐怖主義犯行不再例外

影／殺鐵警判無罪審判長 曾判陳瑞欽死刑、王焜弘無期

影／恐怖情人鋸女友分屍 家屬慟：不判死把法官都廢了

「非洲兄弟」奈及利亞律師集體起訴中共 索賠2千億美元

相關新聞

LG印度化工廠化學氣體外洩 居民嘔吐暈倒流鼻血

韓國樂金聚合物（LG Polymers）在印度安德拉省的一間化工廠今天發生化學氣體外洩事件。根據當地警方表示，已至少有9...

影／LG印度化工廠有毒氣體外洩！至少13死5000人送醫

南韓LG化學位於印度東南部維沙卡帕特南（Visakhapatnam）的一處聚合物工廠7日清晨發生有毒氣體外洩意外，造成至...

文在寅就任三周年 國政支持率連續3周超過60%

韓國國際廣播電台報導，南韓總統文在寅將於10日就任屆滿三周年，國政支持率持續攀升，連續3週超過60%，但執政黨共同民主黨...

惡夢中的殺人毒氣！LG印度化工廠外洩，已10死5,000傷

「一再傳出工安意外，但官商還是一直擴建廠房！」南韓財閥——LG集團——旗下化學事業部，在印度東部沿海投資的化工廠，7日清晨傳出重大事故。據報，LG工廠內的兩座5,000公噸級苯乙烯儲存槽，因不明原因發生嚴重外洩，廠區方圓3公里都佈滿了危險毒氣。由於LG工廠附近佈滿了城鎮村莊，外洩事件又發生眾人酣眠的清晨3點，周遭數千居民要不在噩夢中被刺激性毒氣驚醒，要不就直接昏厥床上——截至當地時間7日下午為止，這起毒氣外洩事件已知至少10死，300多人送醫，超過5,000人出現症狀，但各種人類與牲畜口吐白沫、倒斃於路旁的驚悚畫面，仍透過社群網路不斷瘋傳，因此緊急動員的印度政府也悲觀警告「死傷總數恐不止這樣」。

川普嗆終止協議後 美中最高貿易官員最快下周對話

消息人士透露，美國總統川普揚言終止美中貿易協議後，美國和中國大陸最高貿易官員計劃最快下周透過電話進行會談，討論第一階段貿...

奈國法院視訊判死 人權團體批不人道

為避免群聚感染，奈及利亞高等法院用視訊宣判死刑！疫情帶動各式遠距社交，此流行風甚至吹到刑事判決庭，奈及利亞出現首宗以視訊宣判死刑，要將一位謀殺雇主母親的嫌犯處以絞刑...

東歐三國獨裁專斷 人團取消民主認定

東歐的匈牙利、塞爾維亞、蒙特內哥羅近年來愈發獨裁，遭人團取消民主國家資格！美國人權組織「自由之家」近日發布調查報告表示，由於這三個國家的行政機關濫權、干涉司法...

美洲駝抗體可對付新冠病毒 成為抗疫新希望！

擁有讓人豔羨的濃密長睫毛和四隻鉛筆腿的美洲駝（llama）溫特（Winter），可能成為抗疫女英雄！

君子報仇20年不晚？他曾在北京被公安抓 如今為川普操刀對中強硬政策

美國與中國的政經角力愈演愈烈，美國總統川普今年對中國祭出多項強硬措施，背後是白宮高層幕僚中強硬派及溫和派間的協商結果，其中一位要角就是去年9月上任的副國家安全顧問，現年47歲的博明（Matt Pottinger）。

瘟疫解藥等多久？SARS-CoV-2疫苗開發的生死競賽

今日各國對於新型冠狀病毒（SARS-CoV-2，以下簡稱新冠病毒）疫苗的研發如火如荼的展開。但疫苗到底怎麼生產？大家最關切的疫苗上市的時程表，各藥廠是否能與各國政府達成推行共識，這些問題可以從一些基本概念和案例說起...

印尼巴巴群島發生規模6.9地震 無海嘯危險

歐洲-地中海地震中心表示，位於班達海的印尼馬魯古省巴巴群島6日晚間約8時53分發生規模6.9地震，深度117公里。印尼海...

金正恩和「替身」交談畫面曝光！網驚喊：哪一個才是真的

北韓最高領導人金正恩先前神隱20日，引發外界諸多揣測，甚至傳出手術失敗腦死等謠言，沒想到1日竟然出席順天磷肥工廠竣工典禮剪綵，間接打破命危傳聞。然而儘管已經公布金正恩的照片、影片，仍是有許多人不相信，繼續揣測「替身說」，近日有外媒公開過去金正恩疑似與替身交談，兩人的圓潤雙頰幾乎神複製，引發網友熱議。

熱門新聞

金正恩和「替身」交談畫面曝光！網驚喊：哪一個才是真的

向全國致歉 三星第三代掌門：子女不接班

美股道瓊回檔跌逾200點 就業人數爆減拖累信心

美失業3千多萬人不算慘 這國逾1.2億人因封鎖措施失業

美洲駝抗體可對付新冠病毒 成為抗疫新希望！

影／LG印度化工廠有毒氣體外洩！至少13死5000人送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。