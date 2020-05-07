奈國法院視訊判死 人權團體批不人道

為避免群聚感染，奈及利亞高等法院用視訊宣判死刑！疫情帶動各式遠距社交，此流行風甚至吹到刑事判決庭，奈及利亞出現首宗以視訊宣判死刑，要將一位謀殺雇主母親的嫌犯處以絞刑。NGO「人權觀察」則表示，線上法庭雖立意良善，但死刑裁罰並不人道且過時，應該廢除。

視訊法庭判決死刑

根據《BBC》報導，因新冠病毒疫情大流行，影響世界各地對社交距離的重新定義，奈及利亞5日用視訊平台Zoom發布了死刑判決，拉哥斯首府伊凱賈的高等法院法官莫吉索拉·達達宣告，奧拉萊坎·哈米德因謀殺其雇主母親而被判處絞刑，聽證會持續了將近3個小時，檢察官、律師，甚至包括司法部長都透過視訊參與了這場線上法庭的死刑聆判。

法官在伊凱賈的拉哥斯高等法院宣判，哈米德在基里基里最高安全監獄聆判，律師則在其他地方遠距參與。哈米德被控於2018年12月殺死76歲的雇主母親喬拉森·奧昆三亞，但他拒不認罪。引述法官的宣判：「奧拉萊坎·哈米德，本法院在此宣判你絞刑，直到你被宣告死亡，願主憐憫你的靈魂。這是法院的虛擬判決。」

人權團體疾呼廢死

根據《每日監察》報導，根據奈及利亞法律，州長必須批准死刑才能執行死刑。但奈及利亞並未普遍執行死刑。據國際特赦組織稱，雖仍有2,000多人被判處死刑，但最近3宗死刑是在2016年執行。

「司法部門朝著錯誤的方向前進。」人權觀察表示，不可逆轉的死刑懲罰是過時、殘酷且不人道的，應予以廢除。奈及利亞國際特赦組織負責人奧賽·奧吉霍表示，「奈及利亞與廢除死刑的全球趨勢背道而馳。」呼籲奈及利亞別當那個例外。

疫情帶動各式遠距社交，此流行風甚至吹到刑事判決庭，奈及利亞出現首宗視訊死刑宣判。（photo by Pacific Command）

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