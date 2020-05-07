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套泳圈難脫身、乾性溺水 成孩童戲水隱藏危機

文在寅就任三周年 國政支持率連續3周超過60%

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
南韓總統文在寅。歐新社
南韓總統文在寅。歐新社

韓國國際廣播電台報導，南韓總統文在寅將於10日就任屆滿三周年，國政支持率持續攀升，連續3週超過60%，但執政黨共同民主黨支持率則呈下降態勢。

民調機構Realmeter受tbs委託於本月4至6日針對全國1508名18周歲以上選民進行的民意調查結果顯示，文在寅國政支持率為61.4%，較前一周上升0.8個百分點。相反，對文在寅履職給予負面評價的受訪者佔32.4%，較前一周下跌3.0個百分點。沒有作答或回答「不清楚」的受訪者佔6.1%，較前一周上升2.1個百分點。

從地區來看，大邱和慶尚北道對文在寅的支持率大幅上升，達63.4%，光州和全羅道對文在寅的支持率也有所上升，達78.0%。

以政黨來看，正義黨支持者、未來統合黨支持者、國民之黨支持者和開放民主黨支持者對文在寅的支持率均有所上升。

文在寅 民主黨 韓國

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