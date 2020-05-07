文在寅就任三周年 國政支持率連續3周超過60%
韓國國際廣播電台報導，南韓總統文在寅將於10日就任屆滿三周年，國政支持率持續攀升，連續3週超過60%，但執政黨共同民主黨支持率則呈下降態勢。
民調機構Realmeter受tbs委託於本月4至6日針對全國1508名18周歲以上選民進行的民意調查結果顯示，文在寅國政支持率為61.4%，較前一周上升0.8個百分點。相反，對文在寅履職給予負面評價的受訪者佔32.4%，較前一周下跌3.0個百分點。沒有作答或回答「不清楚」的受訪者佔6.1%，較前一周上升2.1個百分點。
從地區來看，大邱和慶尚北道對文在寅的支持率大幅上升，達63.4%，光州和全羅道對文在寅的支持率也有所上升，達78.0%。
以政黨來看，正義黨支持者、未來統合黨支持者、國民之黨支持者和開放民主黨支持者對文在寅的支持率均有所上升。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言