東歐三國獨裁專斷 人團取消民主認定

東歐的匈牙利、塞爾維亞、蒙特內哥羅近年來愈發獨裁，遭人團取消民主國家資格！美國人權組織「自由之家」近日發布調查報告表示，由於這三個國家的行政機關濫權、干涉司法、貪汙等狀情況嚴重，因此將他們從民主國家中除名。其中，匈牙利總理奧班的獨裁在國際上惡名昭彰，也在此次疫情中更加強管控、限制移民人權，引發外界批評。

東歐民主倒退

根據《半島電視台》報導，賽爾維亞、蒙特內哥羅是自2003年後首次失去民主國家的認定，匈牙利原本在2005年被列名民主國家，當時還被組織稱讚是「民主改革的先驅」，不過根據組織今年報告稱，匈牙利是目前觀察的國家中，民主倒退程度最高的國家。組織也另外警告，波蘭也有民主倒退的跡象出現。

報告指出，匈牙利總理奧班、賽國總統武契奇、蒙國總統約卡洛維奇都展現出強人領導的特質：濫權、政府貪污、干涉司法嚴重、高度集權與接管媒體，奧班甚至在2019年開始對教育、科學研究與藝術進行類似思想審查的政策。而且隨著新冠肺炎疫情爆發，奧班對於人權更加收緊，透過邊境、封城等措施，導致國內移民權益受到侵害。

人權組織不中立

自由之家也指出，根據他們對中歐與中亞的29個國家進行調查的結果，有發現2020年是自1995年以來，民主國家最少、各國民主都平均表現最差的時刻。另外，《透視巴爾幹》報導提到，他們也批評歐盟也是這些國家不民主的幫兇之一，為了讓這些國家加入歐盟，放鬆對該國的人權審查。

不過匈牙利政府發言人科瓦克對此批評，美國只是想要透過人權組織（自由之家隸屬美國官方），或是如金融巨鱷索羅斯等人控制外國的政局。他不以為然的表示，只要國家不符合「美國」的民主價值就會被調降等級，這只是美國國內政治的延伸罷了。

【更多精采內容，詳見 】