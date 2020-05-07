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影／LG印度化工廠有毒氣體外洩！至少6死1000人送醫
南韓LG化學位於印度東南部維沙卡帕特南（Visakhapatnam）的一處聚合物工廠7日清晨發生有毒氣體外洩意外，造成至少六人死亡、近千人住院。
當地政府表示，該間化工廠今天清晨有大量苯乙烯氣體外洩，當時附近村莊居民都還在睡覺。數百人已經吸入有毒氣體，他們表示表示眼睛有燒灼感、失去知覺和呼吸困難。
路透表示至少120多人送醫，至少影響附近五個村莊，法新社則引述官員說法稱已有近千人送醫。
事發後，當地政府在推特上要求附近民眾待在家中不要出門，並配戴口罩或是拿溼衣物掩住口鼻以免吸入有毒氣體。推特上發布的照片顯示，包括警察、消防人員和救護車都已到場處理。
目前尚不清楚苯乙烯氣體外洩原因，但一名工廠前員工表示，該地區放寬防疫管制措施後，工廠已經復工，但未事前進行適當的維護作業。
對此，化工廠所有人、南韓LG化學未立即回應。
BREAKING: Chemical gas leakage at LG Polymers industry in RR Venkatapuram village, #Visakhapatnam, India many fell unconscious Maximum impact was in about 1-1.5 km— Dheeraj Aap ( Fan Of Ak & Ms ) (@AapActive123) May 7, 2020
Eight dead,over 5,000 fall sick,Many of them are facing breathing problems,skin irritation
pic.twitter.com/Ba19OZGZoV
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