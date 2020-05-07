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美洲駝抗體可對付新冠病毒 成為抗疫新希望！

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
研究發現，美洲駝抗體可對付新冠病毒。 圖／路透
研究發現，美洲駝抗體可對付新冠病毒。 圖／路透

擁有讓人豔羨的濃密長睫毛和四隻鉛筆腿的美洲駝（llama）溫特（Winter），可能成為抗疫女英雄！

紐約時報報導，4歲大、巧克力毛色的溫特很幸運被比利時研究人員選中，參與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群（MERS）等疫苗的研究。科學家發現牠的抗體能對抗這些病毒，因此假定相同抗體也可以中和新冠病毒。他們是對的，研究結果已發表於《細胞》科學期刊。

科學家利用美洲駝進行抗體研究已有一段很長的時間。例如，過去10年，愛滋病和流感研究都使用美洲駝抗體，發現了前景看好的兩種病毒療法。

人類只能產生一種抗體，由兩種蛋白鏈組成，重鏈和輕鏈。美洲駝則產生兩種抗體，其中一種的形狀和組成近似人類抗體，另一種沒有任何輕鏈，僅約人類抗體四分之一大小。

這種小巧抗體可進入棘狀蛋白---冠狀病毒侵入宿主細胞並讓人染病的主要武器---人類抗體卻做不到，這使得它能更有效地中和病毒。

新研究的主要作者、比利時根特大學分子病毒學家薩倫斯（Xavier Saelens）說，美洲駝抗體也更容易改造，且改造後能維持穩定。

這種抗體是美洲駝和所有駱駝科動物共有的遺傳特質，包括羊駝、原駝和單峰駱駝。

根據新研究的共同作者、奧斯汀德州大學研究生瑞普（Daniel Wrapp），鯊魚也有較小的抗體，但牠們「不是很棒的實驗對象，沒美洲駝那麼親人」。

薩倫斯表示，美洲駝能馴養、易於指揮、不像其他許多駱駝科表親那麼固執：「如果牠們不喜歡你，會吐口水。」

薩倫斯、瑞普、奧斯汀德州大學結構病毒學家麥克萊倫（Jason McLellan）和其他研究人員自2016年起研究美洲駝，特別是溫特，希望找到能廣泛中和許多不同種類冠狀病毒的較小抗體。

他們給溫特注射來自SARS和MERS的棘狀蛋白，雖無法隔離出能同時對抗兩種病毒的單一抗體，但找到兩種抗體，各能對抗MERS和SARS。他們也發現，溫特的較小抗體能辨識新冠病毒。

研究人員正朝注射溫特抗體預防感染新冠病毒的人體臨床試驗邁進，但至少還需要幾個月的時間才有結論。薩倫斯說，如果行得通，該幫溫特立尊雕像紀念。

SARS MERS 疫苗 新冠肺炎

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