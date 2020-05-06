金正恩和「替身」交談畫面曝光！網驚喊：哪一個才是真的

北韓最高領導人金正恩先前神隱20日，引發外界諸多揣測，甚至傳出手術失敗腦死等謠言，沒想到1日竟然出席順天磷肥工廠竣工典禮剪綵，間接打破命危傳聞。然而儘管已經公布金正恩的照片、影片，仍是有許多人不相信，繼續揣測「替身說」，近日有外媒公開過去金正恩疑似與替身交談，兩人的圓潤雙頰幾乎神複製，引發網友熱議。

根據英國《太陽報》報導，北韓官方公開金正恩出席活動的照片後，還是有許多人認為並非金正恩本人，甚至比對過去的照片和此次公開的照片，大膽推斷現身順天磷肥工廠的是金正恩的替身，而真正的金正恩恐已經病危。

《太陽報》更揭露了在一場導彈測試視察中，金正恩疑似與自己的替身在交談，從畫面中可見，兩人的臉頰、髮型及身材都極為相似，且都穿著招牌黑色西裝和皮鞋。據了解，長久以來，金正恩的身旁都會有替身，以避免遭到他人暗殺。

照片曝光後，掀起大批網友熱烈討論，紛紛留言回應「哪一個才是真的金正恩」、「只要看牙齒就知道兩人是不同人」、「他現身的那天就看起來不像本人」、「很有可能是替身，看起來不一樣」、「時間會證明一切」。