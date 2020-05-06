全球50國強制戴口罩 越南超前部署

隨著疫情發展，目前已超過50國強制民眾外出時戴口罩！除了疫情發源地中國，越南是最早強制人民戴口罩的國家，在3月16日已要求國民在公共場合戴口罩。大部分國家都在4月初強制民眾在公共場合戴口罩，其中波蘭等國因口罩短缺，只要能夠遮住口鼻的頭巾或圍巾也可以。

多數國家從4月起

根據《半島電視台》和《The Local》報導，除了中國以外，最早強制人民戴口罩的國家是越南，雖然1月22日即出現確診，但越南至今僅累積271例確診和0死亡。大部分國家都是從4月初才強制民眾戴口罩，而台灣也在超前部署的行列，4月1日即宣布搭乘大眾運輸必須戴口罩。

斯洛伐克作為最早強制戴口罩的國家之一，總統查普托娃還為了扭轉大眾對口罩的污名化，在就職典禮上還特別戴了跟禮服搭配的紅色口罩。其中有部分國家因口罩短缺，除了口罩，只要能夠遮住口鼻的頭巾或圍巾也可以，譬如波士尼亞與赫塞哥維納、波蘭和印度。

東西口罩文化差異

疫情爆發之初，新加坡為了確保醫護人員的口罩充足，要求一般大眾盡量不要戴口罩（英國也是），不過自4月14日起，新加坡政府已開始強制民眾在公共場合戴口罩。因美國屬於聯邦制，目前僅疫情最嚴重的紐約州強制民眾戴口罩，而美國疾病管制中心則是「鼓勵」民眾外出時盡量戴口罩，且表示一般民眾不需要用到外科口罩，布口罩已經足夠。

中國、香港和台灣等亞洲國家，在新冠肺炎疫情爆發以前，一般民眾早已習慣戴口罩，除了防範空氣汙染，因過去SARS和H1N1的慘痛經驗，民眾也更有戴口罩的意識。《衛報》指出，西方人之所以對戴口罩避之唯恐不及，原因在西方人信奉自由主義，把戴口罩視為對個人自由的限制。

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