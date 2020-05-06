影／迦納抬棺舞爆紅 團長曝「疫情讓生意下滑」

非洲「迦納抬棺舞」2017年因BBC Africa一篇報導揚名世界，2020年更因網友模仿和惡搞二度爆紅。BBC記者近日重返迦納，請抬棺舞團長艾圖（Benjamin Aidoo）暢談在網路走紅的滋味和近況。

在新冠肺炎延燒期間，網友利用抬棺舞大作迷因（meme）梗圖，用來開玩笑和警告民眾的危險行為。最近就連艾圖自己都插一腳，發圖要大家安分「留在家中，否則就與我共舞」，他也在自己的IG上傳不少各地網友模仿抬棺舞的創作。

艾圖告訴BBC記者，有人打電話跟他說，抬棺舞的影片被大量用到網路和社群媒體上，幾乎無處不在，讓他非常感謝，也說影片給他很大幫助，為他帶來一飛沖天的知名度，好多人想見他一面，也有人打電話想約訪。

不過，艾圖也指疫情讓生意下滑、陷入停滯，現在沒單可接，因此感到很傷心。他透露，等疫情過去，就準備帶著團隊環遊世界，宣揚抬棺舞的意義，讓大家知道他們如何尊重往生者。