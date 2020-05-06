未播競選廣告與杜特蒂交惡 菲最大電視台換照未過遭斷訊

菲律賓最大廣播電視公司ABS-CBN因營業執照到期換照未過，今天遭到斷訊，引發外界再度抨擊菲律賓當局打壓新聞自由。菲律賓總統杜特蒂過去多次在談話中批評ABS-CBN。

中央社引述法新社報導，杜特蒂於2016年6月上任後不久，便指控ABS-CBN未播出他的競選廣告也未退還付款，此後ABS-CBN的換照申請案便在國會進度停擺。菲律賓國會由杜特蒂的政壇盟友掌控。

由於杜特蒂經常與批評他政策的媒體槓上，引發外界擔憂菲律賓的新聞自由持續遭打壓。

ABS-CBN旗下有電台、電視台和網路業務。董事長羅培茲（Mark Lopez）今天在斷訊前告訴觀眾：「遭到斷訊不僅令我們痛苦，對於數百萬認為我們的服務對他們來說非常重要的國人而言，這樣的情況也非常痛苦。」

ABS-CBN的25年營業執照已於昨天到期，但菲律賓官員先前曾保證，ABS-CBN將能獲准暫時營運。

然而，菲律賓國家通訊委員會（National Telecommunications Commission）今天以執照到期為由，下令ABS-CBN停播。不過委員會也說，ABS-CBN有機會申訴復播。ABS-CBN公司有66年歷史，聘用近7000人。