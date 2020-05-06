抗疫有成 南韓文化藝術領域國立設施重新對外開放

韓國國際廣播電台報導，南韓6日開始進入生活防疫階段，由此，博物館和美術館等文化藝術領域的24個國立設施將重新對外開放。

中央災難安全對策本部6日在新聞發布會上表示，2月24日開始關閉的上述設施於當天開始重新對外開放。國立中央圖書館和國立現代美術館按照生活防疫方針開始部分營運，具體方式包括以個人參觀為主，按照各時間段調整參觀人數，並推行預約制度。

國立中央劇場、國立國樂院、貞洞劇場、明洞藝術劇場、國立亞洲文化殿堂5個國立公演設施也將逐漸恢復企劃演出等活動。國立劇場和芭蕾舞團等7個國立藝術團體將恢復被推遲的表演活動。所有文化藝術設施將指定防疫管理專員，確認入場觀眾和參觀者的健康狀況，觀眾將以隔坐方式就座。

另外，南韓職業體育賽事將分階段重啟。本月5日職業棒球、8日職業足球、14日職業女子高球等以無觀眾形式相繼開賽。南韓政府計劃，將視新型冠狀病毒疫情趨勢，考慮分階段允許觀眾入場觀看比賽。

中央災難安全對策本部表示，為全面貫徹生活防疫方針，將繼續與地方自治團體、相關機構和業界等保持溝通。