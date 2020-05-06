美智庫：衛星影像顯示北韓新飛彈設施　最快下半年完工

共同社報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）5日表示，在北韓平壤國際機場附近新建的、很可能跟彈道飛彈計畫有關的設施，最快將於今年下半年完工。據稱，該設施包括足以容納洲際彈道飛彈（ICBM）的建築物，且該設施的建築物部分，比發射遠程彈道飛彈的東倉里與舞水端里發射設施建築物更大。

該智庫根據一張攝於3月21日衛星照片分析指出，根據與鐵路和公路相連的建築物特徵、以及附近存在地下設施等來看，這是具有與朝鮮彈道導彈計劃相關功能的設施。若持續建設，恐在今年下半年到明年上半年之間完工。