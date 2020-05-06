烏茲別克放寬法令 無國籍人口入籍

中亞各國紛紛放寬國民限制，讓境內無國籍者獲得國籍，享受國民待遇！中亞國家烏茲別克近日宣布放寬國籍法令，讓該國境內原本無國籍的5萬人成為國民。該國是呼應聯合國近年來推動「減少無國籍」的行動。蘇聯自1991年垮台後，中亞許多人變成無國籍狀態，他們無法享受社會福利與國民保障，處境堪憂。

減少無國籍人口

根據《歐洲新聞網》報導，烏茲別克近來發布法令，讓境內近10萬無國籍的人中，有5萬人獲得國籍。烏國並不是第一個宣布這樣做的國家，鄰國吉爾吉斯早在2019年就宣布要終結境內無國籍的情況，讓每個境內民眾都可以享有基本國民待遇。

聯合國難民總署發言人曼托受訪時表示，他們認為烏茲別克的行動非常好，希望世界其他國家也可以一起努力，讓無國籍的情況消失，減少各國境內不受保障的人球，根據《維基百科》資料顯示，光是泰國就有200萬人無國籍；緬甸境內50萬羅興雅人也是無國籍狀態。

需克服政治因素

不過她也提到，許多人會面臨無國籍的處境多是因為政治因素。譬如緬甸境內的羅興雅人正遭受緬甸政府迫害，即使他們逃到孟加拉，孟國政府也不願接受；中亞則是因為當初是蘇聯的附庸國，而蘇聯在1991年垮台後各國紛紛獨立，境內許多少數民族便淪為無國籍狀態。

雖然聯合國曾於1961年制定《減少無國籍狀態公約》，希望提升無國籍人在各國的地位與保障，但多數無國籍者在當地多受歧視，甚至是被鎮壓的情況。目前世界上仍有1200萬人為無國籍狀態，他們在當地被視為外國人，無法享有本國社福待遇。

台灣近年來因外籍移工日益增加，部分移工因感情問題、逃逸、逾期居留或遣返，導致其在台生育之子女面臨生父不詳、生母失聯等處境，成為外國籍、國籍未明，有些兒童甚至沒有辦法獲得國籍。

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