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後疫情的新日常 各國推動新生活

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

疫情時代，各國紛紛祭出法規或者指引，因應人們生活習慣的轉變。如台灣推廣「防疫新生活運動」，日本呼籲民眾適應「新日常生活」，歐美各國政府和企業也針對後疫情時代，提出相關對策，包括保持安全距離、戴口罩、衛生習慣養成宣導等，也順應民眾生活型態改變而修改法律，如德國立法讓員工有權利選擇是否在家工作

各國新生活指引

疫情中心指揮官陳時中於4月30日記者會上表示，因台灣疫情趨緩，鼓勵民眾放鬆之餘，也要遵循「防疫新生活運動」，在安全前提下外出活動，3日甚至表示可以逐漸鬆綁小型的露天音樂會，擁有大片綠地的場地如大安森林公園、衛武營等，都在以防疫安全為前提下，積極規劃活動。

日本經濟新聞》報導，日本首相安倍晉三於4日宣布延長緊急狀態至5月底，同時為了平衡經濟活動，呼籲民眾適應「新冠肺炎時代的新日常生活（コロナ時代の新たな日常を）」，懷著「正確的擔憂」，除了政府積極推動治療藥物，希望民眾注意日常生活，盡量不要前往「三密」場所，甚至表示部分疫情不嚴重的地區，經過專家審慎評估，可望提早解封。

在美國，《洛杉磯時報》報導，疫情最先開始出現趨緩的加州，州長紐森於4日宣布進入解封的第二階段，包括部份零售業如書店、音樂用品店、玩具店、花店、體育用品店等，可以在做足防護的前提下，於8日重新開張營業；洛杉磯地區則表示新學期將如期於8月開始，但要開放校園還是持續線上教學則尚未決定。

立法保障在家工作

根據《歐洲新聞》報導，因為疫情許多人必須在家工作，反而讓公司發現，不需要待辦公室也能有效率地工作，因此德國和芬蘭也開始立法保障員工有選擇在家工作的權益。

另外，疫情帶來的經濟緊縮，也影響了人們的交通習慣。據報導，英國於4月創下74年以來，最低的汽車銷售量，人們開始改以腳踏車或者步行上班，避免大眾交通運輸與人接觸的風險，而比利時的首都布魯塞爾，為因應這樣的趨勢，降低了馬路速限以及計劃增加腳踏車道。

推廣國內旅遊

《全球旅遊產業新聞》報導，觀光業為重的歐洲在疫情中損失慘重，好不容易疫情開始趨緩，但國際旅客潮不太可能瞬間回流。因此法國、義大利等觀光重地，首先將客群擺在歐洲境內的旅客，期盼暑假能帶動一些人潮。義大利觀光部長達里奧·弗蘭切斯基尼頒布了一系列刺激旅遊的計畫，包括給予每個歐洲家庭500歐元的旅遊補助，也積極在金錢以及防護措施方面，協助餐廳以及旅宿業者。

NBC News報導，美國各航空業者為了讓旅客安心以挽救財務，開始陸續要求乘客必須戴口罩才能搭機。然而，為了維持安全距離，必須縮減座位，將導致更少的班次而且更高昂的機票價格，近而影響後疫情時代的商業出差意願。

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疫情 在家工作 日本經濟

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