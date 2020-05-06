韓國情報機構：金正恩未接受心臟手術

「是救急不救窮？還是撤僑也得分『階級』？」印度中央政府周二正式宣布，自7日開始將發動全球性的「撤僑大行動」，以海空疏運的方式，從世界各地接回因疫情受困的印度旅外公民。當局初步規劃，撤僑行動最近是馬爾地夫、最遠是美國，但任務航班最密集、撤離申請需求最多的地區，卻是以阿拉伯聯合大公國（UAE）、沙烏地阿拉伯為首，總量超過850萬海外印度人的中東海灣地區——目前當局的單日撤僑總能量，最高為2,500人／日；但光UAE的杜拜邦，印度領事館就已收到超過20萬份的救援申請。因此該如何在公義與防疫之間維持平衡？史無前例的大撤退中，滯外百萬移工又將遇到怎樣的問題？

2020-05-06 12:51