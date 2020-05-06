韓國情報機構：金正恩未接受心臟手術
韓聯社報導，韓國國家情報院（國情院）6日表示，朝鮮國務委員會委員長金正恩近來沒有接受心臟手術，正式否認其抱恙的說法。
國會情報委員會執政黨籍幹事、共同民主黨議員金炳基當天在記者會上介紹，國家情報院在非公開事務報告中表示，金正恩沒有接受心臟方面的手術，未公開露面期間也在正常施政。
截至5月6日，金正恩今年公開活動17次，較往年平均活動次數減少66%，為歷年最低水平。就其背景，國家情報院認為，金正恩專注於軍力和黨政會議，加上出現新冠疫情，公開活動大幅減少。
國家情報院稱，金正恩5月1日時隔20天重新公開活動，重訪今年第一次視察地——順天磷肥廠，或為解決溫飽問題釋放信息，強調朝鮮有能力自力更生。
金正恩多日未露面，坊間由此傳出其身體抱恙等各種傳聞，金正恩時隔20天重新露面，消除了這些傳聞，但卻傳出其或接受心臟手術的猜疑。國情院表示，金正恩心臟方面沒有問題。
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