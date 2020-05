亞契小王子將周歲 喬治、夏綠蒂視訊慶祝

英國哈利王子與妻子梅根的獨生愛子亞契去年5月6日出生,將歡度一歲生日,雖然他目前和爸媽都待在美國加州的豪宅,沒辦法和在英國的一堆王室親戚共度,但根據英國「每日郵報」詢問的王室專家說法,梅根還是會讓兒子有個開心的周歲生日,不過為了他的健康,喜歡下廚的梅根會幫他做無糖、有機的養生蛋糕。

亞契不只是英國女王伊莉莎白二世最想念的小曾孫,他的堂哥堂姊喬治、夏綠蒂和路易,也都很久沒見到他,梅根應該會像之前開ZOOM透過視訊向女王祝賀94歲大壽一樣,讓堂兄姊有機會見到小堂弟的身影。亞契出生到現在還不懂跟一群堂兄弟姊妹長大是啥感覺,比較大一點的喬治和夏綠蒂已經懂了,雖然外傳兩邊小孩的爸媽之間有心結,在亞契的生日,梅根還是會讓喬治跟夏綠蒂能看到他。

由於沒有堂兄姊在身旁,亞契現在除了爸媽之外,最親近的就是梅根養的狗,狗狗們和他關係愈來愈好,他也很喜歡跟牠們玩,狗狗是他目前最好的朋友。

新書:梅根斥責凱特侍從 關係轉僵

此外,英國王室作家湯姆奎因近期將出新書「肯辛頓宮:從瑪麗王后到梅根馬克爾的秘密回憶錄Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle」,透露凱特、梅根不和的主因,是梅根有一次責罵凱特的侍從後,讓凱特極為不悅,導致兩女幾乎能不見面就不見面,梅根更唆使哈利搬離肯辛頓宮,改至溫莎堡居住。

據報導,據說梅根離開肯辛頓宮後,一些侍從都覺得釋然。據悉王室職員背後幫逐漸變得專橫的梅根取了各式難聽的綽號,包括Me-Gain(取自梅根名字的諧音,意指她難以伺候)、Duchess of Difficult(麻煩公爵夫人)、Di 2(黛妃二世)及Di Lite(精簡版黛妃)。