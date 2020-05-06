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亞契小王子將周歲 喬治、夏綠蒂視訊慶祝
英國哈利王子與妻子梅根的獨生愛子亞契去年5月6日出生，將歡度一歲生日，雖然他目前和爸媽都待在美國加州的豪宅，沒辦法和在英國的一堆王室親戚共度，但根據英國「每日郵報」詢問的王室專家說法，梅根還是會讓兒子有個開心的周歲生日，不過為了他的健康，喜歡下廚的梅根會幫他做無糖、有機的養生蛋糕。
亞契不只是英國女王伊莉莎白二世最想念的小曾孫，他的堂哥堂姊喬治、夏綠蒂和路易，也都很久沒見到他，梅根應該會像之前開ZOOM透過視訊向女王祝賀94歲大壽一樣，讓堂兄姊有機會見到小堂弟的身影。亞契出生到現在還不懂跟一群堂兄弟姊妹長大是啥感覺，比較大一點的喬治和夏綠蒂已經懂了，雖然外傳兩邊小孩的爸媽之間有心結，在亞契的生日，梅根還是會讓喬治跟夏綠蒂能看到他。
由於沒有堂兄姊在身旁，亞契現在除了爸媽之外，最親近的就是梅根養的狗，狗狗們和他關係愈來愈好，他也很喜歡跟牠們玩，狗狗是他目前最好的朋友。
新書：梅根斥責凱特侍從 關係轉僵
此外，英國王室作家湯姆奎因近期將出新書「肯辛頓宮：從瑪麗王后到梅根馬克爾的秘密回憶錄Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle」，透露凱特、梅根不和的主因，是梅根有一次責罵凱特的侍從後，讓凱特極為不悅，導致兩女幾乎能不見面就不見面，梅根更唆使哈利搬離肯辛頓宮，改至溫莎堡居住。
據報導，據說梅根離開肯辛頓宮後，一些侍從都覺得釋然。據悉王室職員背後幫逐漸變得專橫的梅根取了各式難聽的綽號，包括Me-Gain（取自梅根名字的諧音，意指她難以伺候）、Duchess of Difficult（麻煩公爵夫人）、Di 2（黛妃二世）及Di Lite（精簡版黛妃）。
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