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紐、澳聯手雙向旅遊 澳洲特開放邊界
紐西蘭、澳洲將開放雙向旅遊，設立「旅遊泡泡」安全區。紐西蘭總理阿爾登5日以視訊參加澳洲的內閣會議，雙方就建立觀光安全區交換意見。阿爾登表示：「恢復雙方的旅遊關係，能對經濟復甦帶來很大的作用。」澳洲莫里森則強調，紐西蘭將會是澳洲第一個開放邊界的國家。
雙方開放邊界
據《衛報》指出，為復甦旅遊經濟，紐西蘭總理阿爾登5日以視訊參加澳洲的內閣會議，雙方就建立「旅遊泡泡」的觀光安全區交換意見。
紐西蘭與澳洲互為彼此的旅遊大國，每年分別有1200萬及1600萬人前往對方國家旅遊。阿爾登於媒體會議中表示：「我們討論要怎麼從這場疫情中復甦，恢復雙方的旅遊關係，能對經濟復甦帶來很大的作用。」她說，「在確保雙方沒有交互感染的確診病例後，我們就能進行下一步的開放邊界，建立『旅遊泡泡』。」
澳洲目前累計逾6000人感染新冠肺炎，有96人死亡，紐西蘭則已連續2天無新增病例，累計1137起確診，20例死亡，兩國的死亡率約維持在1%左右。澳洲莫里森則表示，紐西蘭將會是澳洲第一個開放邊界的國家，他說：「世界各國將會再次建立連結，最快的將是我們與紐西蘭。」
球隊入境打先鋒
根據《今日日本》報導，莫里森與阿爾登在內閣會議後也發表聯合聲明，共同承諾「將在疫情安全明朗的情況下儘快建立旅行區。」
該聲明說：「跨塔斯曼海的安全旅行區將是互惠互利的，有助於我們的經貿復甦及旅遊產業活絡，也能增進體育賽事交流，並使家人和朋友團聚。」澳洲政府日前曾特別允許紐西蘭球隊「紐西蘭勇士」入境，球員進行自主隔離2個星期後，於5月重返澳洲的全國橄欖球聯賽。
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