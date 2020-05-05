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印度大規模撤僑 預計接回百萬公民

德國之聲 / 德國之聲

印度準備從周三開始陸續執行撤僑行動，包機接回滯留海外公民。印度外交部在新聞稿中表示，撤僑行動主要將委托印度航空及海軍船艦將旅游者接回印度。如今有超過1700萬印度人生活在海外，需要國家包機接回的具體人數仍未知，但預計數字可能高達百萬。

今年三月，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar ）呼籲海外印度公民在新冠疫情有所好轉前避免返國。在放松部分限制後，印度正進入封鎖的第三階段。

5月7日至14日，印度的第一批包機將從12個國家接回約1萬5000名公民。預計約半數的航班將由海灣國家運營，包括阿聯酋、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和巴林。

印度還將從美國、英國、新加坡、馬來西亞、菲律賓及孟加拉包機撤僑。印度民眾希望第一階段撤僑行動嚴格規定旅客自行承擔費用，迄今有關單位尚未公布自費價格。

目前飛抵印度的航班被分流至10個聯邦，多數航班飛往首都德裡以及南部泰米爾納德邦計喀拉拉邦。喀拉拉邦是移民中東人口最多的印度聯邦之一。該邦財政大臣伊薩克(Thomas Isaac)在推特上表示，喀拉拉邦預計將接回50萬移民。推文中還指出，喀拉拉邦周一再次零確診，只剩下34起未康復病例。

在大量滯留海外的印度公民向政府請願返國後，印度政府決定展開大規模撤僑行動。首批撤僑航班預計將自阿布達比、迪拜、利雅得和多哈起飛。

海灣地區是印度移民人口最多的區域之一，據估計有850萬印度勞工分布在海灣國家。多個印度大使館和駐外機構正在擬定撤僑名單。單是阿聯酋就有20萬印度人報名撤僑，希望盡速返國。

由於各國在新冠疫情期間實施封鎖而且經濟受創，海灣國家也遭遇石油危機，許多印度移工面臨失業問題。

在印度撤僑行動中，預計大量生活在海灣國家的印度移工將搭乘海軍船艦回到印度。女性--尤其是孕婦-將能優先搭乘飛機返國。

本文章由德國之聲授權提供】

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