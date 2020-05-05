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以色列稱發現新冠肺炎解藥 能使病毒失效

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
以色列宣稱在治療新冠肺炎方面取得重大突破。圖為北京一家醫用檢測工具製造商的人員正在製作檢測工具。法新社
以色列宣稱在治療新冠肺炎方面取得重大突破。圖為北京一家醫用檢測工具製造商的人員正在製作檢測工具。法新社

英國衛報報導，以色列國防部長班奈特宣稱，隸屬於總理辦公室的以色列生物研究所，在治療新冠肺炎方面取得「重大突破」，發展出抗體，也就是協助免疫系統對抗病毒的蛋白質，「能使帶原者體內新冠病毒失效」。

班奈特4日視察生物研究所，聽取簡報時得知這個成果。研究人員正為這種療法申請專利，並設法大量生產抗體。

目前不知道這種療法何時能普及，也不知道動物和人體試驗做了沒。

以色列 新冠肺炎

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