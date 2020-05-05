以色列稱發現新冠肺炎解藥 能使病毒失效

「這是21世紀版本的『豬玀灣事件』？」因政權合法性之爭而陷入「兩個總統」之亂的委內瑞拉，目前正遭遇一起誇張而嚴重的跨國武裝衝突。自3日開始，一批300多名流亡哥倫比亞的委內瑞拉反政府武裝，突然發動海上登陸作戰，試圖「反攻」回本土。不料行動疑似走漏風聲，這批「自由鬥士」反遭大批政府軍與民防部隊聯手圍殲於灘頭，之中包括2名「美國傭兵」都遭俘虜。

2020-05-05 14:28