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以色列稱發現新冠肺炎解藥 能使病毒失效
英國衛報報導，以色列國防部長班奈特宣稱，隸屬於總理辦公室的以色列生物研究所，在治療新冠肺炎方面取得「重大突破」，發展出抗體，也就是協助免疫系統對抗病毒的蛋白質，「能使帶原者體內新冠病毒失效」。
班奈特4日視察生物研究所，聽取簡報時得知這個成果。研究人員正為這種療法申請專利，並設法大量生產抗體。
目前不知道這種療法何時能普及，也不知道動物和人體試驗做了沒。
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