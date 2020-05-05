北韓媒體：南韓假新聞盛行人們陷入混亂狀態

韓國國際廣播電台5日報導，北韓對外宣傳媒體5日正面譴責稱南韓假新聞盛行，同時對南韓保守媒體和在野黨進行了嚴厲指責。

北韓雖未明確提及南韓媒體對金正恩身體健康問題進行了錯誤報導，但認為是北韓針對這一情況進行的回應。

北韓媒體「回音」當天在以「南韓假新聞盛行，保守媒體首當其衝」為題的報導中指出，南韓日益盛行的假新聞正讓人們陷入混亂狀態。假新聞蓄意達到政治和經濟目的，是對特定對像或集體捏造虛假事實進行傳播的輿論操縱行為。「回音」稱，最近南韓假新聞通過YouTube和SNS（社群網站）等通信網加快了傳播速度和滲透力。

北韓稱，目前南韓保守勢力通過YouTube等網絡媒體，在「自由表達」的美名下執著於傳播對現任政府不利的假新聞。保守媒體如真實新聞般地報導假新聞，讓人們分辨不出新聞的真假。