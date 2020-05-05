聽新聞
test
0:00 / 0:00
北韓媒體：南韓假新聞盛行人們陷入混亂狀態
韓國國際廣播電台5日報導，北韓對外宣傳媒體5日正面譴責稱南韓假新聞盛行，同時對南韓保守媒體和在野黨進行了嚴厲指責。
北韓雖未明確提及南韓媒體對金正恩身體健康問題進行了錯誤報導，但認為是北韓針對這一情況進行的回應。
北韓媒體「回音」當天在以「南韓假新聞盛行，保守媒體首當其衝」為題的報導中指出，南韓日益盛行的假新聞正讓人們陷入混亂狀態。假新聞蓄意達到政治和經濟目的，是對特定對像或集體捏造虛假事實進行傳播的輿論操縱行為。「回音」稱，最近南韓假新聞通過YouTube和SNS（社群網站）等通信網加快了傳播速度和滲透力。
北韓稱，目前南韓保守勢力通過YouTube等網絡媒體，在「自由表達」的美名下執著於傳播對現任政府不利的假新聞。保守媒體如真實新聞般地報導假新聞，讓人們分辨不出新聞的真假。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言