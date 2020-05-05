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委內瑞拉自爆遭「傭兵入侵」 控美國、哥倫比亞合謀政變

世界日報 / 編譯中心╱綜合4日電
委內瑞拉阻擋「傭兵入侵」事件後，特種部隊3日馬庫托海岸檢視一艘空船。 美聯社
委內瑞拉阻擋「傭兵入侵」事件後，特種部隊3日馬庫托海岸檢視一艘空船。 美聯社

委內瑞拉政府表示，3日瓦解一起「恐怖分子傭兵」從鄰國哥倫比亞搭乘快艇試圖入侵事件，有8人遭格斃，兩人被捕。不過在野黨領袖卻抨擊事件根本是政府「自導自演」，希望轉移國內多起暴力事件的焦點。哥倫比亞政府也否認參與事件。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）常指控政治對手試圖藉美國之手推翻他。委內瑞拉內政部長瑞維爾（Nestor Reverol）在電視講話中表示，這群「哥倫比亞來的恐怖分子傭兵」3日清晨登陸距首都卡拉卡斯約32公里的拉圭拉（La Guaira）海岸，打算謀殺革命政府領袖。

不過，在野黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）表示，政府希望各界焦點從近來的暴力事件轉移，包括1日造成多人死傷的監獄暴動，以及昨晚卡拉卡斯發生的血腥幫派衝突。哥倫比亞外交部也否認該國參與此事。

美國國務院3日對委內瑞拉的官方說法表示懷疑，表示會繼續支持瓜伊多。國務院發言人表示：「馬杜洛政權持續利用假新聞，轉移各界對委內瑞拉管理不當的注意力。」

不過美國前綠扁帽成員古德羅（Jordan Goudreau）則在事發後數小時，與委內瑞拉國民衛隊前軍官金特羅（Javier Nieto Quintero）發表影片，承認策畫這次「吉迪恩行動」。美聯社1日曾報導，兩人合作在哥倫比亞秘密營地內，訓練數十名委內瑞拉變節軍人，目標是入侵委內瑞拉並活捉馬杜洛。

古德羅於影片聲稱，行動中有60名成員成功從東南西三方進入委內瑞拉，並已經展開活動，部分更已經歸入去年曾經兵變未遂的一名軍方將領麾下。古德羅之後接受另一名記者採訪時，更出示影片證明瓜伊多一度支持這次行動。

委內瑞拉 哥倫比亞 瓜伊多

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