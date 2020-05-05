鴕鳥聯盟！四位強人領袖迄今仍否認新冠肺炎的威脅

儘管全球大部分地區採嚴密措施抗疫，但有四位國家領袖持續否然新冠肺炎疫情帶來的威脅。巴西總統波索納洛、白俄羅斯強人領袖盧卡申科、土庫曼專制統治者別爾德穆哈梅多夫，以及尼加拉瓜獨裁者奧蒂嘉，都沒把新冠病毒當一回事。

金融時報報導，駐巴西聖保羅的FGV大學國際關係教授史圖恩克爾（Oliver Stuenkel）戲稱這四人為「鴕鳥聯盟」，意指鴕鳥碰到危險就把頭藏進沙堆裡的傳說。

他們的否認態度除了給國民帶來健康風險，可能還要付出政治成本。巴西民眾參與抗議，站在自家窗戶敲鍋碗瓢盆高喊「巴索納洛謀殺」，因為他上周四不滿保持社交距離的措施，開除衛生部長曼迪塔，引發民憤。

周末，巴索納洛不顧衛生官員建議，出門散步。他說：「沒人可以妨礙我來來去去的權利。」他痛斥實施隔離措施的州長「封殺工作」。

白俄總統盧卡申科聲稱，正面思考能維持健康。他周一說：「我公開宣布，國內沒人死於新冠肺炎。」但白俄衛生部已證實新冠死亡案例達29人。

現年65歲的盧卡申科形容外界對疫情反應過度是「精神錯亂」，拒絕頒布保持社交距離政策，因為那會摧毀經濟。他認為打冰球、開牽引機、泡三溫暖、喝伏特加，能不受病毒侵擾。

現年74歲的尼加拉瓜總統奧蒂嘉在疫情期間神隱達一個月，直到上周三才發表電視演說表示，疫情是「上帝給的訊號」，應將花在原子彈上的大筆支出移至健康照護。

他未提及特別的抗疫措施，但據傳為總統官邸訂購了逾100加侖洗手夜和5000雙手套。回頭看4月初，當時許多國家都在封城，奧蒂嘉妻子兼副總統穆利優敦促650萬人上街，參加「疫情期間表現愛」大遊行。

尼加拉瓜的學校、商店和市場都維持開放。教師傳出被迫進行家庭訪問，施壓家長送小孩上學。足球和棒球賽照常舉行。邊境持續開放，志願隔離僅針對境外旅客。

中亞國家土庫曼自3月關閉邊境並限制國內旅遊以來，消息不多。那裡的商業活動照常進行。主張強化運動促進健康生活的別爾德穆哈梅多夫聲稱，燃燒一種土生土長的草藥可讓新冠肺炎確診案例保持在零。官員每天兩次煙薰政府大樓、辦公室、市場、學校和墓地兩次，以驅除病毒。